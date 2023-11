«Ils voulaient me casser les coudes et me disaient "on va t'arracher l'oeil"» : l'émotion d'un habitant de la ville la plus cambriolée de France

«Ils voulaient me casser les coudes et me disaient "on va t'arracher l'oeil"», a témoigné sur CNEWS, un habitant de Tournefeuille (Haute-Garonne), ville la plus cambriolée de France.

32.000 habitants et 300 cambriolages en 2022. Tournefeuille, en Haute-Garonne, est la ville la plus cambriolée de France. Cette ville est essentiellement pavillonnaire, ce qui en fait une proie de choix pour les cambrioleurs. Jean-Marc a été victime de l’un de ces cambriolages particulièrement violents. Il a raconté son calvaire à CNEWS.

Le 22 mai 2021, un cambriolage hyper violent a failli lui coûter la vie. Lorsque les pompiers le transportent à l’hôpital, son pronostic vital est engagé.

«Trois grands gaillards sont arrivés en courant et m’ont sauté dessus. Nous nous sommes battus, cela a duré trois minutes. Coups de poings, coups de pieds», s’est remémoré Jean-Marc, avant d’ajouter «le petit est passé derrière moi et avec une barre de fer m’a mis un coup sur la tête, un coup sur les jambes et m’a fait tomber. Ils voulaient me casser les coudes, les jambes».

Cet homme de 66 ans, joueur de rugby s’est défendu, a donné des coups et en a reçu beaucoup. Affaibli et pensant sa fin proche, il a fait le mort. Ses agresseurs l’ont alors traîné à l’intérieur de sa maison.

«J’étais attaché. Mains liées, jambes liées, attaché au fauteuil, en sang. J’ai vécu trois-quarts d’heure avec le couteau sous la gorge, ou la pointe au niveau de l’œil. Ils me disaient on va t’arracher l’œil, on va t’arracher l’œil», a-t-il confié avec émotion.

Après une heure de torture ses agresseurs sont partis. Jean-Marc est parvenu à se libérer et à appeler la police. Fortement blessé, il a accumulé de très lourds traumatismes, plusieurs fractures, trois coups de couteau et des hématomes sur tout le corps.

«Que voulez-vous faire quand les gens ne vous respectent pas en tant qu’humain, il ne reste pas grand-chose. Je ne suis pas fataliste, je suis simplement lucide», a-t-il simplement conclu. Arrêté en Finlande en flagrant délit de vol, un des cambrioleurs y purge une peine de prison. La justice française a demandé son extradition.