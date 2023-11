Léonides 2023 : tout savoir sur la pluie d'étoiles filantes qui aura lieu dans la nuit de vendredi à samedi

Dans la nuit de ce vendredi 17 à ce samedi 18 novembre, il sera possible d’observer un nombre important d’étoiles filantes dans le ciel. Comme chaque automne, les Léonides croiseront en effet la Terre dans son mouvement de rotation autour du Soleil. Horaire, conditions d’observations… Voici toutes les infos sur ce phénomène.

Les Léonides font leur grand retour. Plus précisément, c'est dans la nuit du 17 au 18 novembre après minuit que cet essaim de météorites observables chaque année au mois de novembre offrira son plus beau spectacle visuel, car il s'agit du week-end de son apogée. Comme l'explique Sciences et Avenir, cette pluie d'étoiles filantes résulte en fait d'agrégats de la comète 55/Tempel-Tuttle.

Chaque fois que cette comète s'approche trop près de la Terre, elle laisse de la poussière. Et dès lors que ces fragments de météorite pénètrent l'atmosphère terrestre, ils deviennent lumineux avant de se transformer en étoiles filantes. Littéralement : elles peuvent d'ailleurs circuler à une vitesse supérieure à 70 kilomètres par seconde.

15 étoiles filantes par heure

Mais comment observer ce spectacle qui promet d'être éblouissant ? Comme le racontent nos confrères, rien de tel que... des yeux. La vision grand angle offerte par l'oeil humain permet en effet de mieux appréhender les étoiles filantes dans le ciel. Afin d'observer les constellations et les planètes, il sera toutefois utile de se procurrer des jumelles, un petit télescope ou encore une lunette.

Il faudra également de la patience afin d'observer ce phénomène de façon optimale : celui-ci ne sera pas visible avant minuit. Pour les véritables passionnés et même les amateurs, il s'agit souvent d'un spectacle mémorable. Mais pas tous les ans : en 2022 par exemple, les étoiles filantes qui brillaient le moins étaient très difficilement observables en raison de l'omniprésence de la Lune qui se trouvait dans la même constellation.

À l'occasion de cette édition 2023, ce problème ne se posera pas. D'après la Nasa, il faudra néanmoins se contenter d'environ 15 étoiles filantes par heure, contre plusieurs centaines au pic de la période en 2022. Si elles seront moins nombreuses que l'an passé, l'agence fédérale s'occupant du programme spatial civil des États-Unis a précisé que les étoiles filantes seront colorées cette année.

Enfin, il vaudra mieux se trouver à la campagne plutôt que dans une zone urbaine, où la pollution lumineuse est trop importante pour espérer observer la pluie des Léonides dans les meilleures conditions possibles. En prévoyant des vêtements pour se couvrir et un siège tourné vers l'Est dans un champ calme, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour contempler le spectacle.