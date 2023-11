Météo : voici les 9 départements placés en vigilance orange ce jeudi soir

Alors que la tempête Frederico s'évacue à l'est, neuf départements restaient en vigilance orange ce jeudi soir.

Dans son dernier bulletin publié ce jeudi 16 novembre au soir, Météo-France a indiqué que neuf départements demeurent en vigilance orange crues ou vent.

9 départements en Orange pic.twitter.com/YBcQGvv4i2 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) November 16, 2023

Dans le détail, trois départements sont en alerte orange vent : la Haute-Corse, le Var et les Alpes-Maritimes. Et six autres sont en vigilance crues : la Vendée, la Charente-Maritime, le Pas-de-Calais, le Nord, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges.

Selon l'agence de prévision météorologique, la tempête Frederico «s'évacue à l'est, avec à l'arrière un temps de traîne active, donnant des rafales fortes sur le sud-est du pays». Après un vent particulièrement violent dans le Puy-de-Dôme cet après-midi (une pointe a été enregistrée à 126 km/h), des rafales comprises entre 100 et 140 km/h ont été relevées dans la soirée dans le sud-est.

De son côté, Vigicrues souligne que «le passafe de la perturbation Frederico associé aux sols généralement saturés favorisent la reprise des crues sur les cours d'eau les plus sensibles». Le secteur des Vosges pourrait connaître dans la nuit de jeudi à vendredi des cumuls importants.