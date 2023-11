SUV à Paris : qui est concerné par la future hausse du prix du stationnement ?

Alors que la Ville de Paris organisera une votation citoyenne le 4 février prochain visant à augmenter les tarifications de stationnement des 4X4 et SUV, tous les véhicules de ce type ne devraient pas être concernés.

Pour qui la facture pourrait grimper ? Poussée par la maire de Paris Anne Hidalgo, et évidemment suivie par les conseillers parisiens écologistes, la votation citoyenne sur la hausse des prix du stationnement des SUV dans la capitale déterminera le 4 février 2024, si Paris poursuit son chemin vert.

Comme l'a indiqué l'édile dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, cette «augmentation très significative des tarifs de stationnement» devrait permettre de réduire le nombre de ces voitures, à l'heure où les constructeurs automobiles poussent les acheteurs à acquérir des «véhicules toujours plus gros, plus chers, plus gourmands en matières premières, plus polluants».

Les critères déterminés

Sur son site, la Ville de Paris a précisé les critères désignant les véhicules concernés par la hausse des prix du stationnement dans la capitale.

Ainsi, les propriétaires d'un véhicule thermique ou hybride rechargeable de 1,6 tonne ou plus verront, en cas de majorité lors de la votation citoyenne, le prix de leur stationnement être augmenté.

Par exemple, un visiteur possédant un véhicule type Audi Q5, Mercedes GLE, Kia Sportage ou encore le BMW X5 ou un véhicule électrique affichant un poids égal ou supérieur à 2 tonnes sera concerné par l'augmentation tarifaire du stationnement intra-muros.

Les résidents parisiens épargnés sauf dans certains cas

Même cas de figure pour les propriétaires parisiens de véhicules type SUV ou 4X4, dans le cas où ils souhaiteraient stationner «hors de leur zone de stationnement résidentiel», précise la Ville de Paris.

Ces hausses tarifaires ne s'appliqueront cependant pas pour les propriétaires parisiens de SUV et 4x4, s'ils stationnent dans leurs zones résidentielles délimitées, ni pour les chauffeurs de taxi dans les stations dédiées. L'augmentation tarifaire ne concernera pas non plus les personnes à mobilité réduite et titulaires de la carte mobilité Inclusion - stationnement, précise la Ville.

La Ville de Paris a annoncé que tous les Parisien(ne)s inscrits sur les listes électorales pourront exprimer leurs voix en se rendant dans les lieux de vote disséminés dans tous les arrondissements de la capitale. Néanmoins, le vote par procuration ne sera pas possible.