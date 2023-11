Voiture électrique à 100 euros par mois : qui pourra bénéficier de ce «leasing social» ?

Dans le but d’accompagner les Français dans la transition écologique, le gouvernement s’est engagé à instaurer un «leasing social» avec la possibilité, pour les foyers les plus modestes, de louer une voiture électrique pour la somme de 100 euros par mois. Voici quels devraient être les critères pour en bénéficier.

C’était l’une des promesses du président de la République : rendre accessible la voiture électrique aux foyers les plus modestes, le tout dans le but d’accompagner les Français vers une transition énergétique indispensable. Pour ce faire, le gouvernement s’est engagé à fournir un service de «leasing social» comprenant la location d’un véhicule électrique pour 100 euros par mois.

Selon Les Échos, les derniers arbitrages sont en passe d’être rendus cette semaine, notamment sur les critères d’attribution des véhicules. Le service doit par ailleurs être mis en place pour la fin de l'année.

Moins de 3.300 euros nets par mois pour un couple avec un enfant

Pour l’heure, seul le critère correspondant au plafond de revenus a d’ores et déjà été fixé depuis plusieurs semaines. Ainsi, seules les personnes dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas les 14.000 euros, soit un peu moins de 3.300 euros nets par mois pour un couple avec un enfant, pourront bénéficier de cette offre de «leasing social». Selon les dernières données de l’Insee, il s’agit des personnes se trouvant dans les cinq premiers déciles de la population française en terme de revenus, soit environ 40.000 personnes.

Par ailleurs, alors qu’ils ont un temps été imaginés, notamment par l’intermédiaire du ministre des Transports, Clément Beaune, les critères de territorialité ou de type de profession n'ont finalement pas été retenus. Le ministre souhaitait en effet ouvrir d’abord le dispositif aux ménages modestes qui habitent en zone rurale ou en périphérie de zones à faibles émissions (ZFE), ainsi qu’à certains types de professions plutôt que d’autres, notamment celles qui nécessitent davantage l’utilisation d’une voiture.

Cette proposition n’a pas été retenue en raison des difficultés pour la mettre en place et surtout pour la justifier auprès des Français. Dès lors, «ce sera premier arrivé, premier servi», résume un membre de l'exécutif dans Les Échos. D’autres critères d’attribution des véhicules pourraient également être annoncés dans les prochains jours. Prudence néanmoins, car pour l’heure, l’Élysée réfute ces informations et dénonce «une fuite du cabinet Béchu», le ministère de la Transition écologique, pour «faire pression sur les derniers arbitrages».

Entre 15.000 et 20.000 voitures disponibles

Pour accéder à ce dispositif, un site gouvernemental devrait être disponible début décembre, sur lequel les personnes éligibles devront s’inscrire avec toutes les pièces justificatives. En cas de réponse positive, c’est le réseau de concessionnaires qui sera mis à contribution pour distribuer les véhicules. Les premières voitures étaient attendues au début de l’année, mais elles ne devraient finalement n’être mises à disposition des heureux automobilistes qu’au printemps.

Au total, entre 15.000 et 20.000 voitures devraient être proposées en leasing social l’année prochaine. Côté financement, ce sont 50 millions d'euros qui devraient être directement débloqués pour le projet dès l’an prochain.

Reste enfin le problème du nombre. En effet, si les 40.000 personnes éligibles s’inscrivent sur le site, soit deux fois plus que le nombre de véhicules disponibles, le gouvernement devra affronter un problème de taille. Pour y faire face, Jean-Marc Zulesi, le président (Renaissance) de la commission développement durable à l’Assemblée nationale, militait pour l’élargissement de la mesure aux véhicules hybrides afin de satisfaire la demande. Mais cette idée n'a, pour l'instant, pas non plus été retenue.