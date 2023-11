Mort de Nahel : la mère de l’adolescent appelle à un rassemblement après la remise en liberté du policier

Après la libération du policier mis en cause dans la mort de Nahel survenue le 27 juin, la mère de l’adolescent a appelé à un rassemblement ce dimanche 19 novembre à Nanterre.

Le combat continue. Après quatre moins de détention provisoire, le policier auteur du tir mortel qui a touché le jeune Nahel a été remis en liberté. La mère de l’adolescent a dénoncé une «injustice» et a appelé à manifester.

Dans une interview pour Le Média, Mounia, la mère du jeune Nahel décédé le 27 juin dernier lors d’un contrôle de police, s’est exprimée sur la libération sous contrôle judiciaire du policier mis en cause.

LA MÈRE DE #NAHEL APPELLE À MANIFESTER CONTRE L’IMPUNITÉ POLICIÈRE





Mounia, la mère de Nahel, nous a envoyé une vidéo pour appeler à manifester dimanche, à #Nanterre, après la remise en liberté du policier qui a tiré sur l’adolescent !#JusticePourNahel #ViolencesPolicieres pic.twitter.com/vxJUtF94jQ — Le Média (@LeMediaTV) November 16, 2023

Pour elle, il s’agit d’une «véritable injustice». «Comment la vie de mon fils peut-elle avoir si peu de valeur ? Quel message est envoyé ?», a-t-elle ajouté.

«Un policier tue un enfant, arabe ou noir, devient millionnaire, sort de prison et retrouve sa famille tranquillement pour les fêtes. Moi, je ne retrouverai plus jamais mon fils, mais je me battrai et je ne lâcherai rien pour lui», a-t-elle affirmé. C’est donc pour cette raison que la maman du jeune adolescent a appelé à un rassemblement ce dimanche 19 novembre.

Le rendez-vous est donné place Nelson-Mandela à Nanterre, ville où se sont déroulés les faits : «Venez nombreux et nombreuses pour nous soutenir».

Pour rappel, la ville de Nanterre a été la plus touchée en France par les émeutes qui ont suivi les faits. La mort de Nahel avait également relancé le débat sur les violences policières en France.