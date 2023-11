«Si on pense que l'un des hommes les plus puissants du monde se fait conseiller par Yassine Belattar...», ironise Sabrina Agresti-Roubache

«Si on pense que l'un des hommes les plus puissants du monde se fait conseiller par Yassine Belattar...», a ironisé ce vendredi 17 novembre sur CNEWS Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté et de la Ville.

Un démenti pour apaiser la polémique naissante. Invitée de La Matinale sur CNEWS ce vendredi, Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté et de la Ville, a commenté l’information relayée par L’Express mercredi.

Le magazine hebdomadaire a affirmé que le chef de l’État Emmanuel Macron ne s’était pas rendu à la marche contre l’antisémitisme ce dimanche en raison de conseil prodigué par l’humoriste Yassine Belattar. Ce dernier aurait évoqué «une erreur irréparable» en cas de présence d’Emmanuel Macron à l’événement.

Sabrina Agresti-Roubache a manié l’ironie pour démentir l’influence supposée de ce conseil sur le chef de l’Etat.

«Je ne connais pas les liens de Yassine Belattar avec les conseillers. Nous sommes la 6e puissance mondiale. Si on pense que l’un des hommes les plus puissants du monde se fait conseiller par Yassine Belattar s’il doit venir ou pas… Les conseillers prennent leur part, le président de la République, on le laisse en dehors de tout ça», a assuré la secrétaire d'État sur CNEWS.

Elle a ajouté qu’elle n’avait pas été consultée sur la question par le président de la République. «Je connais depuis longtemps le président de la République. Je donne mon avis quand il me le demande. Là, il ne me l’a pas demandé donc je ne l’ai pas donné», a conclu Sabrina Agresti-Roubache.