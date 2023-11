Immigration : 15 nouveaux étrangers délinquants expulsés ce vendredi, annonce Gérald Darmanin

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé ce samedi 18 novembre que 15 nouveaux étrangers délinquants avaient été expulsés de France vendredi.

Le ministre de l’Intérieur a détaillé les profis des individus, dont l'âge varie entre 24 et 51 ans, sans pour autant préciser les pays. Tous sont actuellement incarcérés dans divers centres de rétention administrative, comme à Metz, Vincennes, Mesnil-Amelot ou encore Nîmes.

Parmi les faits reprochés, il a notamment cité «agression au couteau, usage de drogues, vol avec violence, vol avec arme et violation de domicile», «violence conjugale», «exhibition sexuelle, port d’arme, violences avec arme, vols et outrages» ou encore «trafic de stupéfiants et recel».

Des mesures radicales depuis l'attentat d'Arras

Depuis l’attaque terroriste au lycée d’Arras qui a causé le décès d’un professeur le 13 octobre dernier, Gérald Darmanin a multiplié les annonces d’expulsions d’étrangers délinquants sur les réseaux sociaux. Il avait notamment demandé à ses services «l’expulsion systématique de tout étranger considéré comme dangereux».

Pour ce faire, la majorité sénatoriale de droite et du centre a considérablement simplifié les critères d'expulsion des étrangers ayant été définitivement condamnés ou représentant une menace pour l'ordre public lors de l’examen du projet de loi immigration jeudi 16 novembre.