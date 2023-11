Talmont-Saint-Hilaire : le maire propose une tenue unique à l'école

Les écoliers des établissements scolaires de Talmont-Saint-Hilaire (Vendée) vont-ils porter une «tenue unique» à la rentrée 2024 ? La levée des couleurs et le chant de la Marseillaise trois fois dans l’année ont également été proposés par Maxence de Rugy, l’édile de la commune.

Dès la rentrée prochaine, les élèves de trois écoles de Talmont-Saint-Hilaire pourraient porter «la tenue unique» proposée par le maire de la commune, Maxence de Rugy. Les familles avaient jusqu’au mercredi 15 novembre pour voter sur l’outil numérique Portail famille. L’édile avait proposé que les enfants portent une blouse grise par-dessus leurs vêtements, dont le logo de la commune et le nom de leur école brodé serait l’unique insigne.

«Un modèle simple, pratique», qui n’est pas un uniforme, a expliqué Maxence de Rugy, le maire de Talmont-Saint-Hilaire, devant les caméras de CNEWS en montrant l’un des tout premiers modèles de «la tenue unique», proposée aux élèves à partir de septembre 2024. Si cette petite blouse grise à mettre par-dessus les vêtements «ne gommera pas les inégalités», admet l’édile, elle promet à chacun «la même dignité». Une idée saluée par les parents, qui ont été 56% à être favorables au port de cette longue chemise pendant la période scolaire.

Si les enseignants ont déploré l’idée de cette «tenue unique», en affirmant que l’école n’appartenait pas à «Monsieur le Maire», les parents ont des points de vue divergents. «Il faut que tout le monde soit pareil. C’est peut-être quelque chose de favorable pour, justement, avoir des bonnes relations à l’école», a reconnu Virginie, la maman d’un élève inscrit à l’une des quatre écoles de la commune de Vendée.

Parmi les établissement sollicités, l’un d’entre eux a catégoriquement refusé le port de cette «tenue unique» proposée par Maxence de Rugy. «Ça ne paraît pas du tout être une bonne solution», a déclaré Élodie, parent d’élève. «Les enfants auront, malgré tout, différentes marques au niveau des chaussures, du cartable, des trousses…», a-t-elle témoigné face aux journalistes de CNEWS.

Levée du drapeau et reprise de La Marseillaise trois fois par an

Un autre sondage a également été transmis aux parents d’élèves des troid écoles de Talmont-Saint-Hilaire, via l’outil numérique Portail famille. Étaient-ils favorables à ce que leurs enfants assistent à levée des couleurs et chantent La Marseillaise le jour de la rentrée, le 11 novembre et le 8 mai ? Ils ont été 71% à être séduits par cette proposition.

À la rentrée prochaine, il semble que les mœurs scolaires des élèves de Talmont-Saint-Hilaire soient bouleversées. Pour le plus grand plaisir des parents, si l’on en croit les résultats des enquêtes d'opinion révélées par l’édile de la commune.