Val-d’Oise : des malfaiteurs détournent un locker d'Amazon et revendent pour 470.000 euros de produits

La Brigade de recherches de l’Isle-Adam a affirmé avoir mis fin à une escroquerie qui contournait les protocoles de sécurité d’un locker d’Amazon. Une bande organisée avait réussi à s’emparer de nombreux colis, pour un total de 470.000 euros d’articles de haute valeur.

Dans le Val-d’Oise, trois équipes qui se regroupaient autour de trois têtes de réseau utilisaient leurs proches pour effectuer des commandes sur Amazon et les détourner, a révélé la Brigade de recherches de l'Isle-Adam (Val-d'Oise) dans un communiqué vendredi 17 novembre.

En novembre 2022, sous la direction du parquet du Tribunal Judiciaire de Pontoise, la Brigade de recherches de l’Isle-Adam a été saisie d’une escroquerie au préjudice de la multinationale américaine.

La Brigade de recherches du Val-d'Oise a révélé qu’une fois la commande réalisée par un complice d’une des têtes de réseau, les mis en cause retiraient le contenu dans un locker, sans que le système informatique n’en détecte la récupération. Les malfaiteurs se faisaient ensuite rembourser la commande, alors que le carton vide était récupéré par les services d’Amazon. 470.000 euros d’articles auraient été récupérés grâce à cette escroquerie.

De nombreux produits de luxe et de technologies de pointe

Mardi 14 novembre dernier, une opération judiciaire a été déclenchée et a permis l’interpellation de six individus suspectés d’escroquerie en bande organisée et d’association de malfaiteurs. Onze suspects ont également été entendu.

Les perquisitions exécutées par la Brigade de recherches ont amené à la découverte de produits de luxe et de matériels high-tech, en plus de 8.500 euros en numéraire. Le communiqué de presse a indiqué que des saisies sur des comptes bancaires avaient aussi été réalisées.

À la suite des gardes à vue menées sur instruction du parquet de Pontoise, 5 mis en cause ont été poursuivis du chef d’escroquerie, dans le cadre d’une comparution immédiate, et placés sous contrôle judiciaire. Ils risqueraient une peine d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 375.000 euros.

Neuf individus supplémentaires ont fait l’objet d’une convocation pour jugement ultérieur dans le cadre de comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité. Ils risqueraient une durée d’emprisonnement maximale de trois ans.