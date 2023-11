Météo : va-t-il encore pleuvoir toute la semaine ?

Après trente jours consécutifs de perturbations, marquées par le passage de quatre tempêtes, les précipitations devraient se calmer à compter du mercredi 22 novembre, malgré un début de semaine agité dans le nord et dans le sud-ouest.

Depuis le 18 octobre dernier, la pluie n’a pas cessé de tomber dans l’Hexagone. D’après Météo-France, le pays a enregistré, jusqu’au jeudi 16 novembre dernier, un cumul moyen de 237,3 mm de pluie. Il s’agit, là, d’un record, selon le service météorologique.

Ces pluies ont été engendrées par le passage de plusieurs tempêtes dans le pays, à savoir Ciaran, Domingos, Elisa et, tout récemment, Frederico. Ce sont principalement le nord et le sud-ouest du pays qui ont été les plus touchés par ces précipitations.

Résultat : les départements des Deux-Sèvres, de la Seine-Maritime, du Pas-de-Calais et aussi de la Charente-Maritime ont fait face à des crues et à des inondations durant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Mais à compter de cette semaine, la pluie devrait s’affaiblir en France, à en croire les prévisions de Météo-France. Et Pour cause, les vents d’ouest vont cesser de ramener ces perturbations pluvieuses, qui se sont abattues sur la France ces trente derniers jours.

Ainsi, le service météorologique a fait savoir vendredi que durant les jours à venir, «des précipitations modérées et plus consistantes» vont concerner le pays, notamment «près des côtes et au pied des Pyrénées, alternant avec des périodes sèches, mais aussi du mistral et de la tramontane, et des pluies orageuses en Corse».

Des pluies orageuses à Bordeaux et à La Rochelle ce lundi

Dans le détail, ce dimanche 19 novembre, les précipitations devraient concerner l'est du pays. De ce fait, des pluies modérées sont attendues à Besançon, à Mâcon, à Bourg-en-Bresse ou encore à Champagnole. Des précipitations devraient également avoir lieu à Royan, à Angoulême, à Limoges et à Saintes.

Ce lundi 20 novembre, alors qu’une perturbation, en provenance de l’Angleterre, devrait se diriger vers le nord de la France, celle-ci devrait être accompagnée de pluies orageuses. Ces dernières devraient concerner l‘extrême nord-est comme Fécamp, Le Havre, Dieppe, Abbeville, Calais ou encore Dunkerque.

Cette perturbation devrait ensuite se décaler vers la Belgique mais des pluies, parfois fortes et persistantes, devraient être enregistrées un peu partout dans l’Hexagone en début de soirée, comme à Saint-Malo, à Rennes, à Laval, à Angers, à Paris, à Auxerre, à Blois et à Orléans.

Dans le même temps, des précipitations orageuses sont attendues du côté de La Rochelle et de Bordeaux aux alentours de 19h, avant un potentiel retour au calme vers 3h du matin. Les pluies orageuses prendront, ensuite, la direction de l’Espagne.

Un retour au calme mercredi

Mardi 21 novembre, la majorité du territoire devrait être épargnée par la pluie. Cette dernière devrait plutôt concerner le centre de la France, notamment Clermont-Ferrand et Lyon.

À partir de Mercredi, le calme sera de retour dans le pays, malgré quelques brouillards dans le nord et des chutes de neige dans le sud. Ainsi, la pluie devrait être absente dans la majorité de l’Hexagone durant les journées du 22 et du 23 novembre prochains.

Un passage pluvieux devrait néanmoins traverser le nord de la France, dont Paris et sa petite couronne, Rennes, Brest, Lorient, Angers et Montluçon, vendredi 24 novembre avant une accalmie attendue samedi 25 novembre.