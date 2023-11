Nicolas Dupont-Aignan sur la rixe dans la Drôme : «Cet adolescent a été victime de l’insécurité dramatique qu’il y a dans notre pays»

Invité de La Grande Interview sur Cnews et Europe 1, Nicolas Dupont-Aignan, a réagi à la rixe qui a éclaté en marge d’une fête privée dans la commune de Crépol (Drôme) faisant un mort.

Réagissant à la mort d’un adolescent de 16 ans lors d’une rixe en marge d’une fête privée dans la Drôme, le député, Nicolas Dupont-Aignan a estimé sur CNEWS que ce dernier avait été «victime de l’insécurité dramatique qu’il y a dans notre pays, du refus depuis des années d’agir.»

«La chaîne pénale et judiciaire (de notre pays) est totalement encombrée, la procédure pénale est beaucoup trop complexe, les décisions de justice sont d’un laxisme incroyable», a déploré le président de Debout la France.

Évoquant l’affaire du policier traîné par une voiture volée en mai dernier à Nantes, Nicolas Dupont-Aignan s’est montré sidéré par la condamnation à 35 heures de «travail d’intérêt général» de l’auteur des faits. «Quand pendant 20 ans, il n’y a plus de respect de la loi possible puisqu’il n’y a plus de sanction et bien on aboutit à cela», a-t-il poursuivi.

Répondant aux propos du ministère de l’Intérieur, Gérald Darmanin qui déclarait être «le garant de l’autorité», Nicolas Dupont-Aignan a interrogé : «Quelle autorité ? Quand encore ce week-end dans ma circonscription des policiers, une voiture a foncé sur eux.»

«20, 30, 40 condamnations et jamais de prison, la chaîne pénale française est délabrée. L’idéologie est la cause de cette absence de moyens», a-t-il conclu.