Transports : 8 Franciliens sur 10 gênés par les incivilités dans les trains, selon un sondage

Dans un sondage OpinionWay pour Transilien SNCF Voyageurs rendu public ce lundi 20 novembre, on constate que 8 Franciliens sur 10 se sentent gênés par les incivilités commises dans les trains.

Une nouvelle campagne d'affichage déployée ce lundi pour rappeler les règles de vivre ensemble dans les transports en Ile-de-France. Un sondage OpinionWay pour Transilien SNCF Voyageurs, commandé par Ile-de-France Mobilités et dévoilé ce lundi 20 novembre indique que 80% des Franciliens sont gênés par les incivilités commises dans les trains.

Dans le détail, ce rapport insiste sur les différents comportements qui agacent les utilisateurs, surtout aux heures de pointe, là où les trains sont pleins. En premier lieu, 35% des usagers sondés estiment que l'incivilité la plus insupportable reste les conversations à voix haute. Surtout que 59% des personnes interrogées estiment que l'expérience en train serait bien plus agréable sans ce type de comportement.

En deuxième position, 18% se plaignent des voyageurs qui mettent les pieds sur les banquettes prévues pour s'assoir. Enfin, 17% se disent désabusés de voir certains usagers ne pas laisser la possibilité aux personnes prioritaires de s'assoir sur les places réservées.

Si ce baromètre liste les principaux motifs d'insatisfaction des usagers, SNCF Voyageurs a annoncé le déploiement de nouvelles affiches déployées sur 400 panneaux physiques dans 179 gares en Ile-de-France dès aujourd'hui, pour sensibiliser au maximum.

«Après avoir réalisé des campagnes plus répressives [...] nous souhaitons collectivement prendre un nouveau tournant en travaillant l'angle du collectif, dans les comportements qui nous permettent à tous de vivre mieux dans cet espace», a expliqué Amandine Martin, secrétaire générale Transilien chez SNCF Voyageurs.

