Mort de Thomas dans la Drôme : Emmanuel Macron dénonce un «terrible assassinat» et une «agression» qui nous ont «tous marqués»

Emmanuel Macron a qualifié ce mercredi la mort de Thomas, 16 ans, dans la Drôme, de «terrible assassinat» et d'«agression» qui nous ont «tous marqués».

Une pensée pour Thomas. Au cours du 103e Congrès des maires de France, Emmanuel Macron s'est adressé aux élus à Paris, ce mercredi 22 octobre, en évoquant le «terrible assassinat» dont a été victime l'adolescent de 16 ans dans la Drôme.

«Nous avons affronté de plus en plus des épisodes de violence contre vous, élus de la République. Mais aussi les épisodes de violence qui nous ont tous marqués. J'ai une pensée pour votre collègue de la Drôme qui a organisé aujourd'hui une marche blanche après le terrible assassinat et cette agression qui nous a tous marqués», a déclaré le président de la République, alors que plus de 6.000 personnes ont défilé à Romans-sur-Isère pour rendre hommage à Thomas.

«Dans ce contexte-là, je vais être clair avant d'ouvrir quelques lignes : notre rôle à tous, à vous comme à moi, c'est de ne pas subir et de rester fermement attaché aux valeurs de la République (...). Nous devons nous conduire en républicains sur quelques lignes fermes», a-t-il ajouté par la suite.