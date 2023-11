Météo : quel temps fera-t-il ce week-end ?

Après un début de semaine aux tendances hivernales, un rafraîchissement bien plus marquant est attendu dans l’Hexagone en raison de la descente d’un air frais. La baisse des températures devrait, encore plus, se confirmer.

Il fera très froid. Depuis quelques jours, la France est marquée par le retour du froid et des températures hivernales. Cette baisse du mercure s’explique notamment par «le retour d’un anticyclone sur le proche Atlantique» permettant l’entrée d’un air frais sur le pays.

«Cela se traduit par des petites gelées localisées le matin sur le nord-est. Les températures retrouvent les moyennes de saison. Elles seront peut-être un peu plus fraîches dans le nord-est», a indiqué Météo-France à CNEWS.

Si ce «rafraîchissement» s’est fait ressentir dans la matinée de ce jeudi 23 novembre principalement dans le sud-ouest, le nord-est, lui, a été marqué par des petites gelées fréquentes. En fin de journée, les maximales devraient repartir à la hausse sur la moitié nord. Néanmoins, dans le sud-ouest, celles-ci devraient plafonner un peu en dessous des moyennes de saison, selon Météo-France.

Vendredi 24 novembre, une journée calme est attendue dans l’Hexagone. Mais l’ambiance hivernale devrait être plus marquante dans les régions des Hauts-de-France et du Grand Est. On devrait enregistrer des valeurs comprises entre 5°C et 10°C à Lille, Amiens, Metz, Strasbourg et Belfort tandis que la Corse devrait profiter de températures pouvant aller jusqu’à 19°C. En région parisienne, les maximales ne devraient pas dépasser les 11°C.

L’anticyclone s’installe en France samedi, passage pluvieux dimanche

Durant la journée de samedi 25 novembre, l’anticyclone devrait s’installer en France, notamment dans la moitié ouest. La pression atmosphérique devrait dépasser les 1.000 hPa, ce qui a tendance à favoriser le scénario d’un ciel dégagé. Néanmoins, la baisse des températures devrait se poursuivre durant cette journée en raison de «la descente d’un air frais par le nord-est», a indiqué Météo-France.

«Celle-ci fera passer les températures sous les moyennes de saison. En moyenne, on devrait être à 2 °C ou 3 °C en-dessous sur toutes les régions», a ajouté le service météorologique.

Dimanche, c’est un ciel nuageux qui devrait s’installer dans la majorité de l’Hexagone, avec un épisode pluvieux notamment dans l’extrême nord-ouest et, en après-midi, à Strasbourg.

Côté températures, le mercure ne devrait pas excéder les 10°C. Des chutes de neige sont également attendues sur les massifs montagneux.