Mort de Thomas dans la Drôme : «C’est l’illustration de cette montée constante et de plus en plus rapide de la violence en France», selon Thibault de Montbrial

Invité de CNEWS ce jeudi 23 novembre, Thibault de Montbrial, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, est revenu sur la mort de Thomas, 16 ans, poignardé samedi dernier à Crépol (Drôme), pointant du doigt une «montée constante et de plus en plus rapide de la violence en France».

«Cela dépasse l’entendement». Invité sur CNEWS ce jeudi 23 novembre, Thibault de Montbrial a jugé que les faits ayant conduit à la mort de Thomas, adolescent de 16 ans, poignardé samedi dernier à Crépol (Drôme), illustrent ce qui est, selon lui, «la montée constante et de plus en plus rapide de la violence en France».

«Le drame de Crépol crée une émotion totalement légitime qui s’accompagne de tensions de plus en plus vives», a ajouté l’avocat et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure.

Dans son propos, Thibault de Montbrial a également dénoncé une «explosion de violence, avec des armes de guerre». «Quand on va s’amuser entre copains, on n'emmène pas des outils qui peuvent tuer», a-t-il considéré.

9 personnes interpellées

Dans le cadre de l’enquête sur la mort de Thomas, 9 personnes ont été interpellées ce mardi 21 novembre. Parmi elles, un homme âgé de 20 ans, considéré comme le suspect principal de l’affaire.

Selon des informations de CNEWS, confirmées par le parquet de Valence, ce dernier est de nationalité française et habite Romans-sur-Isère (Drôme), dont il est également natif. Il aurait tenté de prendre la fuite vers la ville de Toulouse (Haute-Garonne) avec d’autres complices.

Ce mercredi, une marche blanche s’est tenue, dans une vive émotion, à Romans-sur-Isère, en hommage à Thomas.