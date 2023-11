Mort de Thomas dans la Drôme : «Il faut avoir la main ferme, de l’exemplarité, de la sévérité», selon Karl Olive

Invité de La Grande Interview de Cnews et Europe 1, Karl Olive, député Renaissance des Yvelines, est revenu sur la dramatique mort de Thomas dans la Drôme.

«Une victime innocente d’une violence aveugle». Tels sont les mots de Karl Olive, député Renaissance des Yvelines, au sujet de Thomas, mortellement agressé lors d’un bal dans la Drôme.

«C’est inacceptable. C’est plus loin, plus haut et presque plus fort dans la haine», a affirmé le député.

Pour Karl Olive, le travail fait par les services du ministère de l’Intérieur «est très efficace» mais «on attend une réponse qui soit à la hauteur de ces délits».

«Malheureusement, c’est un triste sort à répétition et il faut vraiment avoir la main ferme», a-t-il ajouté.

«Il ne faut pas faire de généralités»

Karl Olive a également été interrogé sur les déclarations anonymes d’un ministre au Figaro, après le Conseil des ministres qui a eu lieu mercredi.

Ce ministre a notamment affirmé que les suspects «sont Français, mais pas un seul n’a un nom à consonance française». Pour le député Renaissance des Yvelines, «il ne faut pas en faire une généralité mais c’est souvent le cas, et il faut le dire».

Néanmoins, Karl Olive a estimé que le vrai sujet était la «relation de l’autorité à l’État, que ce soit avec les policiers, les enseignants ou les élus».

Ainsi, «il faut que les sanctions soient fermes, et à un partir du moment où il y a un délit, il faut de l’exemplarité et de la sévérité».