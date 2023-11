Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur et ex-maire de Lyon, est décédé à l'âge de 76 ans

Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur et ex-maire de Lyon, est décédé ce samedi 25 novembre, a annoncé l'AFP. Il avait 76 ans.

La nouvelle a été confirmée, ce samedi 25 novembre, par son épouse Caroline Collomb. L'ancien maire de Lyon Gérard Collomb s'est éteint «paisiblement auprès des siens», à l'âge de 76 ans. Atteint d'un cancer de l'estomac, «il a souhaité lorsqu'il est devenu évident que sa maladie ne pourrait être améliorée par un quelconque traitement anticancéreux, bénéficier d'une sédation profonde qui lui a permis de s'éteindre paisiblement auprès des siens», vers 21 heures samedi, a déclaré Caroline Collomb dans un message à l'AFP.

Après l'annonce de sa disparition, Emmanuel Macron a rendu hommage à l'ancien ministre, sur son compte X. «Gérard Collomb est mort. Il fut le digne successeur d'Édouard Herriot. Les Lyonnais sont orphelins et je partage leur chagrin», a-t-il déclaré.

Gérard Collomb est mort. Il fut le digne successeur d’Édouard Herriot. Les Lyonnais sont orphelins et je partage leur chagrin. pic.twitter.com/QtI6fv5Isp — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 25, 2023

C'est dans un tweet, publié le 16 septembre 2022, sur son compte X (anciennement Twitter), que l'homme politique avait annoncé qu'il souffrait d'un cancer. «Lundi dernier j’ai appris que j’étais atteint d’un cancer à l’estomac. Je vais me battre contre la maladie avec la même énergie que j’avais mise au service de Lyon , de notre Métropole quand j’exerçais les fonctions de Maire et de président», avait-il écrit.

Gérard Collomb, au service de lyon pendant plus de deux décennies

Figure du parti socialiste, Gérard Collomb, qui avait par la suite rejoint le mouvement En Marche!, a eu plusieurs vies. Député, sénateur, président de métropole et ministre de l'Intérieur, lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, pendant un an, l'homme politique a surtout marqué l'histoire de la ville de Lyon. Il avait été élu maire en 2001, puis réélu en 2008, en 2014 et en 2018.

Né à Chalon-sur-Saône le 20 juin 1947, Gérard Collomb était marié depuis vingt-deux ans avec Caroline. Il était père de cinq enfants.