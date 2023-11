Météo : quels sont les 16 départements classés en vigilance jaune ce samedi ?

Météo-France annonce de nouvelles crues ce week-end dans une dizaine de départements. Ces intempéries seront par ailleurs accompagnées de neiges et de verglas dans certaines régions, indiquant une baisse de température sur l'ensemble du territoire ce samedi 25 novembre.

Les Français vont devoir sortir leurs doudounes et polaires à partir de ce samedi 25 novembre. Les températures s'apprêtent à baisser pour respecter les normales de saison avant le début de l'hiver. Paralllèlement, Météo-France a indiqué l'arrivée de crues dans 12 départements, qui sont ainsi placés en vigilance jaune.

Parmi elles, on compte le Pas-de-Calais, le Nord, l'Oise, l'Aisne, ou encore les Ardennes. L'institut météorologique a également prévenu sur le risque de débordements et de dommages localisés pouvant être entraînés par une montée rapide et soudaine des eaux. Deux départements de l'ouest, la Charente-Maritime et la Vendée, sont aussi concernés par l'alerte.

© Météo-France

Quatre départements, dont la Savoie et la Haute-Savoie, ont par ailleurs été placés en vigilance jaune à partir de 6h ce samedi matin pour neiges et risques de verglas. Ces phénomènes devraient durer au minimum jusqu'à minuit et pourraient se prolonger sur plusieurs jours.