Miss France 2024 : pourriez-vous réussir le test de culture générale ?

Ce vendredi 24 novembre 2023, les 30 prétendantes au titre de Miss France 2024 ont été soumises au classique test de culture générale. Et vous, auriez-vous pu être Miss France ?

Une étape incontournable. Comme le veut la tradition, les 30 candidates à l'élection de Miss France 2023, qui se tiendra le 16 décembre prochain, ont passé le test de culture générale ce vendredi 24 novembre 2024. En plus des questions couvrant l'actualité, la logique, l'histoire-géographie ou encore l’anglais, une dictée a été ajoutée par la nouvelle directrice du concours, Cindy Fabre.

L’année précédente, c’est Miss Normandie qui avait obtenu la meilleure note au test de culture générale avec 17,5/20. Sauriez-vous faire mieux qu’elle ? (Toutes les réponses sont disponibles à la fin du questionnaire)

1) Quel pays a intégré la zone euro cette année ?

La Croatie

L'Albanie

L'Ukraine

2) Dans quel pays se déroulera la prochaine Coupe du Monde de Rugby ?

La France

L'Afrique du Sud

L'Australie

3) Nathan et Tom ont à eux deux 64 ans. Sachant que Nathan est 3 fois plus âgé que Tom, quel âge a Tom ?

12 ans

14 ans

16 ans

18 ans

4) L’année 2024 est synonyme de Jeux Olympiques. Quelle Miss France sera l’ambassadrice du Relais de la Flamme Olympique aux côtés de Thomas Pesquet, Jamel Debbouze et Thierry Marx ?

Marine Lorphelin

Indira Ampiot

Amandine Petit

5) Quelle est la capitale du Maroc ?

Rabat

Marrakech

Fès

6) La Préhistoire commence avec l’apparition des premiers êtres humains sur terre. Quel événement en marque la fin ?

La découverte du feu

L'invention de l'écriture

La chute de l'Empire romain

7) Quel artiste est l’auteur de cette célèbre affiche du Moulin Rouge ?

Picasso

Toulouse Lautrec

Monet

Banksy

8) Quel mot a le sens le plus proche de «consensus» ?

Accord

Divergence

Ineptie

Supplément

9) Complétez la phrase suivante en conjuguant le verbe indiqué entre parenthèses : "Look at the door! Tom is .... (to open) it now"

opened

opening

open

10) Qu’est-ce qu’une plante endémique ?

Une espèce qui propage une maladie

Une espèce qui ne se développe que dans une région géographique limitée

Une espèce carnivore

Une espèce implantée par l’homme hors de son territoire d’origine

Réponses du questionnaire :