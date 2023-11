«On ne veut plus compter les mortes» : plusieurs milliers de manifestants défilent contre les violences faites aux femmes

Plusieurs milliers de personnes se sont réunies ce samedi à Paris et dans plusieurs grandes villes de France contre les violences faites aux femmes. Ce rassemblement avait pour but de rendre hommage aux nombreuses victimes, tout en réclamant au gouvernement des moyens supplémentaires afin de lutter contre ces violences.

«Nous ne voulons plus compter les mortes», ont scandé les milliers de personnes réunies ce samedi à Paris et dans plusieurs grandes villes de France. En cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, associations féministes et syndicats ont appelé à manifester dans tout le pays pour une meilleure protection des femmes victimes de violences.

Muriel Réus, présente de «Femmes avec...» était à Paris, place de la Nation, aux côtés de nombreux autres manifestants. «Je réclame une meilleure prise en charge» a-t-elle déclaré au micro de CNEWS. «On veut que les auteurs soient davantage condamnés», a-t-elle continué, «86% des auteurs sont des hommes, il faut vraiment s’attaquer aux causes de cette violence masculine».

Muriel Réus, présidente de «Femmes avec…», en direct de la marche à l'occasion de la journée contre les violences faites aux femmes : «Être dans une société qui n’est plus une société de domination, mais une société de partage et de respect», dans #180minutesInfo pic.twitter.com/cw4lN3qPbz — CNEWS (@CNEWS) November 25, 2023

Enfin, elle a dit vouloir «être dans une société qui n’est plus une société de domination, mais une société de partage et de respect». Une note d’espoir partagée par les différents manifestants, malgré le long chemin qu’il reste à parcourir d’après eux.

Plus de «2 milliards d'euros» pour lutter contre les violences faites aux femmes

De son côté, le président de la République a déclaré que «la persistance de la violence faite aux femmes n’est pas une fatalité» et que «nous devons y mettre fin et nous allons le faire», dans une vidéo postée ce samedi matin sur les réseaux sociaux.

Il a par ailleurs rappelé les différentes actions déjà mises en place : élargissement des horaires du 3919, facilitation du dépôt de plainte, augmentation du nombre d’enquêteurs dédiés, création de places d’hébergement d’urgence.

Pour Maëlle Lenoir, coordinatrice nationale du collectif Nous Toutes, cela n’est pas suffisant. «Les réformes à la marge ne suffisent pas», a-t-elle déclaré lors d’un point presse. Le collectif estime qu’il faudrait «plus de 2 milliards d’euros» pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes.