Mort de Gérard Collomb : Emmanuel Macron assistera aux funérailles à Lyon

Le président de la République, Emmanuel Macron, assistera aux funérailles de Gérard Collomb, l’ancien maire de Lyon et ex-ministre de l’Intérieur décédé ce samedi.

Emmanuel Macron rendra un dernier hommage à Gérard Collomb, ancien maire de Lyon, décédé samedi à l'âge de 76 ans, a appris CNEWS auprès de l'Élysée.

«Gérard Collomb est mort. Il fut le digne successeur d’Édouard Herriot. Les Lyonnais sont orphelins et je partage leur chagrin», avait déclaré le chef de l’État sur X. «Le Président de la République et son épouse saluent avec chagrin la mémoire d’un ami cher, d’un maire qui voua ses talents exceptionnels de dialogue et d’imagination pour bâtir une ville à son image, d’un homme d’Etat qui incarnait l’ascension et l’autorité républicaines», avait également déclaré l'Élysée dans un communiqué publié samedi soir.

L’ancien maire de Lyon a été l’un des soutiens de la première heure du président de la République. Son appui avait été décisif pour Emmanuel Macron lors de sa première campagne présidentielle. Il est ensuite devenu son tout premier ministre de l'Intérieur, en 2017.

Les funérailles de Gérard Collomb auront lieu mercredi 29 novembre à la cathédrale Saint-Jean, dans le Vieux-Lyon, à partir de 11h. Son cercueil sera présenté au public lundi et mardi à l’hôtel de ville de Lyon, conformément à la volonté de sa famille.