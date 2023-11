Mort de Thomas : 9 jeunes mis en examen, six placés en détention provisoire dont deux mineurs

Une semaine après la mort de Thomas, 16 ans, à Crépol (Drôme), 9 suspects ont été déférés ce samedi pour meurtre en bande organisée. Si tous ont ensuite été mis en examen, six d'entre eux, dont deux mineurs, ont été placés en détention provisoire, a appris CNEWS. Trois autres ont été placés sous contrôle judiciaire.

Les neuf personnes déférées dans le cadre de l'enquête sur la mort de Thomas à Crépol (Drôme) ont été mises en examen, conformément aux demandes du parquet, a indiqué ce dernier à CNEWS dimanche 26 novembre.

Les suspects sont accusés de différents chefs dont «meurtre en bande organisée», «tentatives de meurtre» ou «violences volontaires commises en réunion».

Parmi elles figurent six personnes, dont deux mineurs, placées en détention provisoire. Les trois autres suspects, dont un autre mineur, ont été placés sous contrôle judiciaire.

Certains individus connus de la justice

Les neuf individus sont soupçonnés d'avoir été impliqués dans l'agression au couteau survenue il y a une semaine dans la salle des fêtes de Crépol, dans laquelle Thomas, 16 ans, avait été mortellement blessé.

Mardi 21 novembre, tous avaient été arrêtés à Toulouse et Romans-sur-Isère dans l'enquête ouverte par les gendarmes. Certains sont connus de la justice et trois sont des mineurs de plus de 16 ans, tandis que les autres ont de 19 à 22 ans.

Une dixième personne s'était présentée d'elle-même aux gendarmes afin d'expliquer sa présence dans la commune le soir de l'agression, et avait également été placée en garde à vue.

Un des majeurs arrêtés à Toulouse avait été relâché après avoir prouvé qu'il n'était pas à Crépol le week-end du drame. Les violences avaient également fait huit autres blessés, dont trois graves.