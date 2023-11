Panneaux retournés : quelle est cette pratique de plus en plus répandue en France ?

Depuis plusieurs semaines, les panneaux de nombreuses communes françaises ont été retournés. Une tendance qui se répand. Mais pour quelles raisons ?

Des centaines panneaux de communes mis à l'envers. Depuis quelques semaines, les traditionnels panneaux blancs aux contours rouges annonçant l’entrée dans une nouvelle commune ont été retournés dans de nombreuses villes françaises.

Plusieurs communes dans tout le territoire français ont vu ce phénomène se répandre à vitesse grand V. Ce sont les Jeunes Agriculteurs (JA), le syndicat agricole et le FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles) qui sont à l’origine de ces «retournements» qui touchent les milieux ruraux, a rapporté France Bleu.

«Les panneaux n’ont pas été dégradés, ils ont été dévissés et installés dans le mauvais sens» a expliqué la gendarmerie à France Bleu Alsace. Il s’agit là du mode opératoire du mouvement national «On marche sur la tête» organisé par les associations citées ci-dessus.

#OnMarcheSurLaTête ! Ce matin, les panneaux signalétiques de ma commune sont aussi à l’envers car je me joins à l’initiative lancée par les #agriculteurs @jeunes_agri81 et @fdsea81 dans le cadre de la mobilisation nationale de la @FNSEA et de @JeunesAgri.



Hausse de la RPD, de… pic.twitter.com/4l3ExhFnpf — Arnaud Rousseau (@rousseautrocy) November 22, 2023

Le but est de dénoncer les nouvelles règles imposées à la profession d’agriculteur et le manque de soutien du gouvernement.

«On demande une pause normative pour arrêter la superposition de normes et réglementations qui sont très lourdes de conséquences sur les exploitations. Et on demande aussi une cohérence entre les politiques françaises et européennes» a confié Franck Pouillot, secrétaire général de la FDSEA dans le département de l’Yonne, à France 3.

Une protestation pacifique qui bénéficie du soutien de nombreux maires de communes concernées.