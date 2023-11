Assassinat de Samuel Paty : 6 mineurs jugés à huis clos dès ce lundi

Ce lundi 27 novembre, s’ouvre au tribunal pour enfants de Paris le procès de six mineurs pour leur implication présumée dans l’assassinat de Samuel Paty en octobre 2020. Les prévenus, collégiens au moment des faits, sont jugés à huis clos.

Un premier procès dans l’affaire Samuel Paty. Six mineurs sont jugés à partir de ce lundi à huis clos devant le tribunal pour enfants de Paris. Il leur est reproché leur implication présumée dans l’assassinat du professeur d’Histoire, décapité en pleine rue le 16 octobre 2020.

Parmi les prévenus, cinq adolescents qui étaient âgés de 14 et 15 ans à l’époque des faits. Ces derniers sont jugés pour «association de malfaiteurs en vue de préparer des violences aggravées». Ils sont accusés, contre rémunération, d’avoir surveillé les alentours du collège et d’avoir désigné la victime à l’assaillant.

Le sixième collégien jugé, est une adolescente, âgée de 13 ans au moment des faits. Cette dernière comparaît pour dénonciations calomnieuses. C’est elle qui avait expliqué que Samuel Paty avait demandé aux élèves musulmans de se signaler et de quitter sa salle de cours avant de montrer des caricatures de Mahomet de Charlie Hebdo. Cependant, la jeune fille n’avait pas assisté à cette classe.

Un autre procès prévu fin 2024

Un mensonge qui avait entraîné une large campagne de dénonciation sur les réseaux sociaux, notamment menée par le père de l’adolescente et le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui, auteur de vidéos qui avaient attiré l'attention sur le professeur. Les deux hommes et six autres adultes seront jugés aux assises fin 2024.

Pour rappel, Samuel Paty avait été poignardé puis décapité en octobre 2020 près de son collège à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines par Abdoullakh Anzorov, un réfugié russe d'origine tchétchène abattu dans la foulée par la police. L’assaillant avait revendiqué son attentat dans un message audio dans lequel il annonçait avoir «vengé le Prophète».

Pour la famille de Samuel Paty, ce premier procès, «fondamental», est très attendu. «Le rôle des mineurs est essentiel dans l'engrenage qui a conduit à l'assassinat» du professeur, a expliqué Me Virginie Le Roy, avocat de ses parents et de l'une de ses sœurs.

Le procès des six mineurs est prévu pour durer jusqu'au 8 décembre.