Cauet accusé de viols : l'animateur porte plainte pour «dénonciation calomnieuse»

Les avocats de l'animateur radio Sébastien Cauet ont annoncé que leur client portait plainte pour «dénonciation calomnieuse, tentative d’extorsion de fonds en bande organisée, faux et usages contre personnes non dénommées», alors que ce dernier est accusé de viols.

L’animateur de la radio NRJ a porté plainte pour «dénonciation calomnieuse, tentative d’extorsion de fonds en bande organisée, faux et usages contre personnes non dénommées», ont annoncé ses avocats ce lundi 27 novembre par le biais d'un communiqué.

«Cette démarche judiciaire souligne la gravité de la situation et répond à la calomnie orchestrée pour gravement porter atteinte à l'honneur et à la réputation de notre client, avec un but financier dissimulé», peut-on ainsi lire.

L’animateur de 51 ans est en effet visé par une plainte pour viols depuis le 22 novembre dernier. Une plainte déposée par une jeune femme qui l’accuse de l’avoir violé à deux reprises, dont une fois en 2014 alors qu’elle avait 15 ans.

Cauet mis en retrait de l'antenne de NRJ

Après ces premières accusations publiées sur le réseau social X, l’animateur phare de NRJ avait indiqué qu’il se mettrait à l’écart de l’antenne, dénonçant une «lamentable entreprise de déstabilisation».

Je ne prendrai pas l’antenne aujourd’hui, en accord avec NRJ.



je suis éprouvé par les accusations non seulement ignominieuses mais surtout mensongères, qui sont portées contre moi.



J’ai les preuves de mon innocence, mes avocats vont en saisir le Parquet de NANTERRE.



Je me battrai… — Cauet Officiel (@cauetofficiel) November 22, 2023

De son côté, la radio NRJ avait annoncé le «retrait provisoire» de Cauet, précisant qu’une enquête interne «conduite par un cabinet extérieur et totalement indépendant» avait été ouverte depuis le 17 novembre dernier.