Israël-Hamas : qui sont les trois premiers Français libérés des mains du groupe terroriste ?

Trois Français figurent sur la liste des otages libérés ce lundi soir par le Hamas. Les trois adolescents vont bientôt pouvoir retrouver leurs familles.

Au quatrième jour de la trêve humanitaire, Eitan Yahalomi, 12 ans, Sahar Kelderon, 16 ans et son petit frère Erez Kalderon, 12 ans, vont bientôt pouvoir retrouver leurs familles. Les trois adolescents français, retenus depuis plusieurs semaines par les terroristes du Hamas, figurent sur la liste des onze otages israéliens qui doivent être libérés ce lundi soir.

Erez et Sahar viennent du kibboutz de Nir Oz, situé à la frontière israélienne avec la bande de Gaza, et ont été kidnappés le premier jour des attaques, avec leur père Ofer, 53 ans, lui aussi otage du Hamas.

Originaire du même kibboutz, Eitan Yahalomi avait été enlevé avec son père alors qu’ils s’étaient réfugiés dans un abri.

Au total, onze otages vont être libérés ce soir par le Hamas, en échange 33 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, selon les déclarations du Qatar.

Those released from Israeli prisons include 30 minors and 3 women, while the Israelis released from Gaza include 3 French citizens, 2 German citizens, and 6 Argentinian citizens, were handed over to the ICRC.

— د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 27, 2023