Météo : rafales à plus de 100 km/h, pluie… A quoi faut-il s’attendre avec la dépression prévue ce mardi dans le sud ?

Après quatre dépressions, dont deux violentes, survenues depuis début novembre, une nouvelle perturbation va traverser le sud du pays, et principalement la Corse, ce mardi 28 novembre, a confirmé Météo-France à CNEWS. Des rafales à plus de 100 km/h sont prévues durant cette journée.

Depuis l’entrée du mois de novembre, la France a fait face à quatre tempêtes successives ayant principalement touché le nord-est et le sud-ouest de l’Hexagone. Il s’agit de Ciaran, Domingos, Elisa et Frederico. Mais après quelques jours d’accalmie, ou du moins de phénomènes moins violents, une nouvelle perturbation est attendue ce mardi 28 novembre, cette fois dans le sud-est du pays.

En effet, cette dépression devrait toucher le littoral méditerranéen et la Corse. Elle devrait mêler vents violents, pouvant aller jusqu’à 100 km/h, et pluie.

«On a un coup de vent tempétueux sur la Corse ce mardi. Il est lié au passage d’une dépression qui transite entre le Benelux, l’Italie et la mer adriatique. Cette dépression n’a pas de nom. Néanmoins, elle engendre des intempéries en Europe puisqu’il neige actuellement beaucoup en Allemagne et il pleut en France», a expliqué Météo-France à CNEWS.

Des rafales allant jusqu’à 180 km/h en Corse

«Dans son transit en direction de la mer adriatique, le gradient de pression (ampleur du changement de pression atmosphérique par unité de distance horizontale : ndlr) va se resserrer entre la Côte-d’Azur et la Corse. Comme la dépression se rapproche, la différence de pression avec l’Espagne va augmenter. Cela engendre donc de violentes rafales, notamment en Corse», a ajouté le service météorologique.

Par conséquent, Météo-France s’attend à «des rafales aussi importantes que 180 km/h sur le cap corse». Cette zone est d’ailleurs connue pour être «venteuse». On devrait également enregistrer «150 km/h en Balagne, 120 km/h sur le relief et vers Bastia et entre 120 km/h et 140 km/h sur l’extrémité sud de l’île».

Aussi, dans la nuit de lundi à mardi, de fortes pluies sont attendues sur l’île, notamment à Ajaccio, à Corte, à Calvi ou encore à Calenzana. Quelques chutes de neige sont aussi prévues durant la journée de mardi.

En France hexagonale, le vent devrait concerner Toulon, Hyères, Fréjus et le reste du littoral méditerranéen. Dans cette zone, les rafales pourraient parfois dépasser les 90 km/h. On pourrait aussi enregistrer des coups de vent à 100 km/h à Plan-de-Cuques, près de Marseille.