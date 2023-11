Grippe aviaire : le niveau de risque relevé en France de «négligeable» à «modéré»

Le niveau de risque de la grippe aviaire va être relevé de «négligeable» à «modéré» ce mercredi 29 novembre, selon un arrêté du ministère de l’Agriculture. Cela serait la conséquence d’une forte propagation du virus dans les pays voisins.

La grippe aviaire fait son grand retour. Après avoir été baissé au niveau «négligeable» en juillet dernier, le risque va être rehaussé, passant ainsi à «modéré» ce mercredi, d’après un arrêté publié dans le Journal Officiel.

Cette décision, qui a été prise par le ministère de l'Agriculture, vise à «renforcer les mesures de surveillance et de prévention», en raison d’une «dynamique d’infection dans l’avifaune sauvage migratrice dans les pays voisins», comme l’a rapporté l’arrêté.

Un virus qui sévit dans le monde

En novembre 2022, la France passait en risque «élevé», avant de redescendre à un niveau «modéré» en avril dernier, jusqu’à baisser à «négligeable» en juillet. Aujourd’hui, la grippe aviaire a repris du terrain et menace de plus en plus les élevages de volailles.

En effet, ce virus n’est pas à prendre à la légère et se propage dans beaucoup de zones du monde, notamment en Europe, en Afrique et en Asie. Il a conduit à l’euthanasie de dizaines de millions de volailles, ces dernières années en France.

Alors pour tenter de remédier à cette propagation, au 1ᵉʳ octobre, le gouvernement avait rendu obligatoire la vaccination dans les élevages de plus de 250 canards. Ces animaux avaient été identifiés comme vecteur de diffusion.

Le premier cas de l’automne détecté en France

Un bulletin hebdomadaire de la plate-forme française «d'épidémiosurveillance» en santé animale a recensé pas moins de 48 foyers de cas de grippe aviaire en Europe, depuis le 1ᵉʳ août.

La Bulgarie, le Royaume-Uni ainsi que la Hongrie étant les pays les plus touchés. L’Italie semble également avoir été fortement affectée ces derniers temps, «dans une zone à forte densité», comme l’a rapporté l’AFP.

À un jour du rehaussement du niveau de risque de la grippe aviaire, un foyer a été détecté en France, le tout premier de l’automne 2023. «La pression d’infection liée à la faune sauvage migratrice va progressivement s’accroître», a expliqué le ministère.

Plusieurs oiseaux sauvages infectés ont, en effet, été retrouvés dans la Meuse, en Camargue ainsi que dans le Morbihan, où a été déclaré le premier foyer.