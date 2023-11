«Je regrette tout ce qu'il s'est passé» : les mots de Monique Olivier à l'ouverture de son procès

Ce mardi s’ouvrait le procès de Monique Olivier à la Cour d’Assises de Nanterre. L’ex-épouse de Michel Fourniret est soupçonnée de complicité dans l’enlèvement d’Estelle Mouzin en 2003, de Marie-Angèle Domèce en 1988 et Joanna Parrish en 1990, ainsi que pour les viols et meurtres de ces deux dernières.

«Je regrette tout ce qu’il s’est passé» a déclaré Monique Olivier à l’ouverture de son procès devant la cour d’Assises de Nanterre ce mardi 28 novembre.

L’ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret, soupçonnée de complicité dans l’enlèvement et la séquestration d’Estelle Mouzin en 2003, de Marie-Angèle Domèce en 1988 et Joanna Parrish en 1990, ainsi que dans les viols et meurtres de ces deux dernières, a exprimé des regrets après le rappel des faits par le président Didier Safar.

#MoniqueOlivier est entrée dans le box, elle accepte d’être filmée. Elle décline son identité. « souhaitez vous vous expliquer ? demande le président



Durant ce rappel des faits, Monique Olivier a fait plusieurs fois non de la tête, montrant son désaccord avec certains éléments cités. Le président a d’abord ouvert la séance en demandant à l’ex-femme de Michel Fourniret si elle souhaitait s’expliquer. «Je vais faire de mon mieux» a-t-elle répondu.

A la fin de son exposé, Monique Olivier s’est levée et a simplement dit à voix basse «Non, je regrette…». Le président lui a demandé de répéter, ce à quoi la prévenue a répondu «Je regrette tout ce qu’il s’est passé, mais écouter, ça me, ça me…» sans arriver au bout de sa phrase.

L’audience a été suspendue et devrait reprendre à 14h ce mardi.