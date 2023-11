Attaque au couteau à Dublin : le lycéen français qui a maîtrisé l’agresseur sera décoré à Paris

Alan, ce lycéen ardennais qui a maîtrisé l’agresseur lors de l’attaque au couteau à Dublin le 23 novembre dernier, sera décoré par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, a annoncé la secrétaire d’État chargée de la Citoyenneté, Sabrina Agresti-Roubache, ce mardi 28 novembre à l'Assemblée nationale.

Un acte de bravoure récompensé. Ce mardi 28 novembre, la secrétaire d’État chargée de la Citoyenneté et de la Ville, Sabrina Agresti-Roubache, a salué le courage et l’intervention du Français Alan, jeudi 23 novembre, lors de l’attaque au couteau à Dublin (Irlande), annonçant devant les députés à l’Assemblée générale que le jeune lycéen de 17 ans allait recevoir prochainement une distinction de la part du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

«Son action fait l’honneur de la République. Face à une situation critique, Alan, avec son jeune âge, a démontré une détermination sans égal agissant avec calme et altruisme. Cet acte de bravoure nous rappelle notre chance d’avoir une jeunesse engagée qui n’hésite pas à prendre des risques au nom des principes de solidarité», a dit la secrétaire d’État chargée de la Citoyenneté et de la Ville devant les parlementaires.

«À travers Alan, c’est cette jeunesse courageuse que je souhaite saluer et mettre en avant aujourd’hui. Comme d’autres jeunes avant lui, Alan incarne l’engagement républicain. C’est à ce titre que je souhaite le rencontrer prochainement au ministère de l’Intérieur avec le ministre (…) pour lui rendre hommage. Le ministre de l’Intérieur a déjà prévu de le décorer», a-t-elle ajouté sans pour autant préciser la date de l'événement.

"Cet acte de bravoure nous rappelle notre chance d'avoir une jeunesse engagée", salue également @SabrinaRoubache, qui souhaite "travailler à la création d'une distinction spécifique pour notre jeunesse". #DirectAN #QAG pic.twitter.com/9tJtsuXjXB — LCP (@LCP) November 28, 2023

Durant sa prise de parole, Sabrina Agresti-Roubache a indiqué qu’elle souhaitait «travailler à la création d’une distinction spécifique pour notre jeunesse pour saluer les valeurs de la citoyenneté».

Il «s'est jeté sur l'agresseur pour l'arrêter»

Pour rappel, Alan, originaire des Ardennes et en stage dans un restaurant de Dublin, a fait partie des courageux ayant parvenu à maîtriser l’agresseur muni d’un couteau. Lors de cette attaque, plusieurs personnes ont été blessées, dont trois enfants.

D’après le restaurant dans lequel l’adolescent de 17 ans effectue son stage, le jeune Ardennais se rendait au travail lorsqu'«il a remarqué qu'il se passait quelque chose en passant» près du lieu de l'attaque.

Il «s'est jeté sur l'agresseur pour l'arrêter et a réussi à lui arracher son couteau [...] Sans cet acte de bravoure, qui sait ce qui aurait pu se passer ?», s'est démandé l'établissement avant de poursuivre : «Tous les super-héros ne portent pas de cape».

Au cours de son intervention, Alan a été blessé à la main et au visage. Il a ensuite reçu un appel d'Emmanuel Macron lui-même, qui tenait à «le féliciter et le remercier pour cet acte de bravoure qui a permis de sauver des vies et qui nous rend tous fiers».