Sida : les idées reçues sur le VIH en augmentation chez les jeunes, selon un sondage du Sidaction

À l’occasion de la journée internationale de lutte contre le Sida, le Sidaction publie ce mercredi une nouvelle édition de son sondage annuel sur les idées reçues sur le VIH chez les jeunes. L’association s’alarme de la dégradation inquiétante des connaissances de la jeunesse sur le virus.

Le VIH a été découvert il y a 40 ans. Aujourd’hui, les progrès scientifiques permettent aux personnes séropositives de vivre normalement et de ne plus transmettre le virus, mais la maladie reste associée à de nombreuses idées reçues, particulièrement persistantes chez les jeunes.

C’est ce que révèle le sondage Ifop* annuel du Sidaction sur les idées reçues sur le VIH/sida chez les jeunes, publié ce mercredi 29 novembre, à l’occasion de la journée internationale de lutte contre le Sida du 1er décembre. «Les préjugés sur le VIH.sida et les discriminations envers les personnes séropositives progressent de façon inquiétante : les indicateurs enregistrés sont les plus mauvais depuis la création du sondage en 2009», a notamment indiqué le Sidaction.

Selon cette étude, 79% des jeunes de 15 à 24 ans estiment être bien informés sur le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention. Pourtant, malgré ce haut niveau d’information déclaratif, de nombreuses fausses informations et idées reçues circulent chez les jeunes.

De mauvaises informations sur le mode de transmission du virus

Par exemple, 37% des sondés pensent qu’il existe un vaccin pour empêcher la transmission du sida, et encore 21% des jeunes pensent que le sida est une maladie qui ne touche que les personnes homosexuelles ou toxicomanes, et 20% que le virus ne circule véritablement que dans le continent africain. Ces pourcentages sont plus élevés que pour l’ensemble des Français de plus de 18 ans, qui sont 23% à penser qu’un vaccin existe, 15% qu’il s’agit d’une maladie qui ne touche que les homosexuels, et 12% qu’il ne circule qu’en Afrique. Ces clichés circulent donc également chez les moins jeunes, mais dans une moindre proportion.

Ces mauvaises informations sur la contamination par le VIH sont aussi associées à des représentations erronées sur les risques de transmissions du virus. En effet, 16% des 15-24 ans pensent que le VIH peut se transmettre en serrant la main d’une personne séropositive, 25% en entrant en contact avec la transpiration ou en buvant dans le même verre, et même 30% des jeunes pensent qu’il peut se transmettre par un baiser avec une personne séropositive.

«Sidaction s’alarme de cette dégradation marquée et appelle à intensifier de façon urgente la sensibilisation sur le VIH.sida et la santé sexuelle en général», a déclaré l’association dans un communiqué.

Pour tenter de sensibiliser les jeunes, le Sidaction lance, à l’occasion de la journée internationale de ce vendredi 1er décembre, une campagne baptisée «Les clics de la tentation», sur les réseaux sociaux. «A l’heure où la distinction entre le vrai et le faux se complique sur les réseaux sociaux et Internet, où une majorité de jeunes croit à des contre-vérités, Sidaction entend barrer la route à ces fausses informations et idées reçues sur le VIH, qui favorisent les pratiques à risque et stigmatisent les personnes séropositives», a indiqué le Sidaction.

* Etude Ifop pour Sidaction, réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 19 au 26 octobre 2023, sur un échantillon de 1003 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 à 24 ans.