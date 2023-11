Trafic de drogue : «On correctionnalise les dealers (…) et au bout de 2 ans de prison, ils sont dehors», s’alarme un policier

Après une nouvelle fusillade survenue lundi dernier à Nice, dans le quartier des Moulins, dans un contexte de règlement de comptes à coups de kalachnikov entre dealers, Bruno Bartoccetti, porte-parole du syndicat policier Unité SGP Sud, a estimé que l’«on correctionnalise les trafiquants de drogue (…) mais au bout de 2 ans de prison, ils sont dehors».

Il faut prendre des mesures. Depuis plusieurs semaines, le quartier des Moulins à Nice (Alpes-Maritimes) est le théâtre de règlements de comptes liés au trafic de drogue. Lundi 27 novembre, deux jeunes, âgés de 17 et de 20 ans, ont été gravement blessés à l’entrée d’un parking souterrain dans ce quartier de l’ouest de Nice.

Le premier a été touché au dos tandis que le deuxième a été blessé aux jambes. Un nouveau guet-apens qui a suscité l’émoi du maire de la ville, Christian Estrosi, et qui a poussé le ministère de l’Intérieur à envoyer la CRS 8 dans cette cité dite de «reconquête républicaine». «La rue n’appartient pas aux trafiquants et aux voyous», a écrit le Préfet des Alpes-Maritimes.

La CRS 8 va être déployée aux Moulins à Nice aujourd’hui. La rue n’appartient pas aux trafiquants et aux voyous. — Préfet des Alpes-Maritimes (@prefet06) November 28, 2023

Sur CNEWS, Bruno Bartoccetti, porte-parole du syndicat de police Unité SGP Sud, est revenu sur ces faits estimant que «quand on donne les moyens aux policiers d’occuper le terrain, on arrive à neutraliser fort heureusement ces trafiquants».

«Aujourd’hui, quand on braque une banque, même s’il n’y a pas de blessés, on prend entre 12 et 15 ans de prison aux assises. On correctionnalise les dealers, ils prennent trois ans de prison. Mais au bout de deux ans, ils sont dehors», a fustigé Bruno Bartoccetti.

«On doit être très violents dans la sanction judiciaire, et ce, en prélevant les biens de ces dealers. Ces derniers roulent dans des voitures à plus de 100.000 euros. On touche le portefeuille avant de les mettre dans des prisons pendant plus de 10 ans, ça va peut-être leur permettre de réfléchir parce que deux ans de prison ce n’est pas le cas», a-t-il ajouté.

Bruno Bartoccetti a également affirmé que les consommateurs «sont les premiers à permettre aux dealers de s’exprimer». «On doit se donner les moyens sur le long terme pour avoir un courage politique et pas seulement avec une CRS qui doit se déplacer ponctuellement à Marseille ou à Nice», a-t-il poursuivi.