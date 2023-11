Israël-Hamas : Eitan, Erez, Mia... Qui sont les 8 otages français retenus par le groupe terroriste ?

Alors que 50 civils doivent être libérés des mains du Hamas après l'accord signé ce mercredi 22 novembre, huit ressortissants français manquent toujours à l'appel.

A l'approche d'une trêve de quatre jours à Gaza entre Israël et le Hamas et d'une libération de 50 otages, des centaines d'autres restent encore disparus.

Parmi eux, huit Français qui n'ont plus donné de nouvelles depuis les massacres du 7 octobre.

Erez, SAHAR et OFER

Erez, 12 ans, Sahar 16 ans et Ofer 53 ans viennent du kibboutz de Nir Oz, situé à la frontière israélienne avec la bande de Gaza. Ils ont été kidnappés par des terroristes du Hamas le premier jour des attaques.

L'un de ses cousins a témoigné en exclusivité sur CNEWS fin octobre. «Ils étaient tranquillement chez eux quand ils ont entendu les détonations», a-t-il expliqué. «Erez aurait du célébrer son anniversaire le 26 octobre», s'était-il attristé.

Olivier, famille d’otages du Hamas, franco-israéliens, témoigne sur CNEWS : «la petite, décédée, passait les vacances chez sa grand-mère…» dans #LaMatinale pic.twitter.com/28akgpsYbu — CNEWS (@CNEWS) October 26, 2023

Il a par ailleurs révélé la mort d'une autre de ses petites cousines, sauvagement tuée, alors qu'elle «passait les vacances chez sa grand-mère».

Eitan et ohad

Eux aussi sont originaires du kibboutz de Nir Oz. Après avoir tenté se refugier dans un abri, Eitan,12 ans, et son père Ohad, 49 ans, ont été enlevés par les terroristes du Hamas.

Selon le récit de la mère et de la sœur, Ohad aurait tout fait pour defendre sa famille, permettant ainsi à sa femme de fuir avec deux de ses autres enfants sans parvenir à s'échapper. Selon nos informations, Eitan a été vu pour la dernière fois en train d'être emmené en direction de la bande de Gaza. Ohad, lui, est introuvable.

Mia

Mia, 21 ans, a été enlevée alors qu'elle participait au festival de musique Reïm, proche de la frontière avec la bande de Gaza. «Elle est allée à une fête en Israël pour s'amuser et célébrer la vie», raconte sa mère, dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Elle non plus n'avait pas donné signe de vie jusqu'à la publication d'une vidéo du Hamas, diffusée sur Telegram le 16 octobre dernier. On y voyait la jeune femme consciente mais allongée et visiblement blessée au bras.

«Je demande simplement que l'on me rende le plus rapidement possible à ma famille, à mes parents et à mes frères et sœurs», disait-elle, vraisemblablement très affaiblie, dans cette vidéo.

Orion

Orion a 32 ans. Il était le petit ami de Shani Louk, une germano-israélienne âgée de 22 ans qui avait été enlevée et exhibée à l'arrière d'une camionnette par le Hamas avant d'être tuée.

Tous les deux participaient au festival de Reïm lorsqu'ils ont été kidnappés.

On ignore aujourd'hui où l'homme est actuellement retenu, ou s'il est encore en vie.

Elia

Tout comme Mia, Orion, Shani Louk ou encore les 250 autres festivaliers, Elia, 27 ans, se trouvait au festival Tribe of Nova le 7 octobre dernier. Selon les services de renseignement israéliens, il a été kidnappé par le groupe terroriste.

D'après son frère Daniel, qui s'est confié à nos confrères du Parisien, Elia «est le quatrième d'une fratrie de cinq enfants».

Il aurait dû fêter ses 28 bougies ce mercredi 22 novembre. Aucune information n'a pour l'heure été communiquée le concernant.