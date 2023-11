Paris : le préfet de police va interdire un rassemblement d'ultradroite

Le préfet de police de Paris Laurent Nuñez a annoncé qu'il interdirait un rassemblement prévu vendredi 1er décembre à l'appel d'un groupuscule d'ultradroite.

Une réponse claire. En marge de la conférence de presse sur les conditions de circulation et plus largement les consignes de sécurité des JO de Paris 2024, le préfet de police de Paris Laurent Nuñez a annoncé qu'il interdirait un rassemblement prévu devant la Sorbonne (5e arrondissement), à l'appel du groupuscule d'ultradroite «Les Natifs», issu de Génération identitaire, dissous en mars 2021 par Gérald Darmanin.

Cette manifestation était censée être un hommage à Thomas, tué à Crépol (Drôme) dans la nuit du 18 au dimanche 19 novembre.

Changement de lieu !





Le rassemblement en hommage à #Thomas et aux victimes de #Crépol aura finalement lieu sur la place du Panthéon afin que nous soyons le plus possible !





Partagez massivement ce message autour de vous !



RDV place du Panthéon vendredi à 19h ! pic.twitter.com/INodNOUYCm

— Les Natifs (@LNatifs) November 29, 2023