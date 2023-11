Robert Ménard : «Pourquoi les rhinoplasties et les interventions pour oreilles décollées sont-elles prises en charge par l’Aide médicale d’État ?»

«Pourquoi les rhinoplasties et les interventions pour oreilles décollées sont-elles prises en charge par l’aide médicale d’État ?», s'est interrogé ce jeudi sur CNEWS Robert Ménard, maire de Béziers.

Des interventions prises en charge par l'aide médicale d'État qui étonnent. Invité de CNEWS ce jeudi 30 novembre, le maire de Béziers Robert Ménard s'est exprimé sur l'AME, qui a été rétablie en commission par l'Assemblée nationale.

«Je ne comprends pas (...). Personne dit qu'il faut la supprimer. Si une femme enceinte sur le bord du trottoir est en situation irrégulière, on ne va pas ne pas l'emmener dans une maternité, personne ne dit ça», a-t-il déclaré.

L'élu de droite s'est insurgé sur la prise en charge de certaines opérations avec l'AME. «Vous ne le savez peut-être pas, mais se refaire le nez ou les oreilles, c'est dans l'AME. Honnêtement, qu'est-ce que ça vient faire là ? C'est un panier de soins qui est trop large», a ajouté Robert Ménard.

«Personne n'a assez inhumanité pour laisser tomber des malades, mais il faut essayer de trouver une position raisonnable qui ne choque pas les gens. Et surtout, on pourrait prendre un certain nombre d'autres mesures», a ajouté l'invité de Laurence Ferrari.