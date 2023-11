Sondage : plus d’1 Français sur 2 ne fait pas confiance à la justice

Selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS publié ce jeudi 30 novembre, un Français sur deux indique ne pas faire confiance à la justice française.

Un déficit de confiance exprimé. D'après un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, rendu public ce jeudi 30 novembre, une courte majorité de Français ne fait pas confiance à la justice.

En effet, à la question : «Faites-vous confiance à la justice française», 51% des sondés ont répondu «non», tandis que 49% des personnes interrogées ont répondu «oui».

© CNEWS

Dans le cadre de ce sondage, 49% des hommes et 52% des femmes sondés par l’institut CSA ont également répondu par la négative.

Concernant la répartition selon les tranches d'âge, les opinions sont toutefois plus diversifiées. Si le «non» l'emporte chez les 25-34 ans et les 35-49 ans (à 55% et 56% respectivement), les jeunes âgés de 18 à 24 ans et les personnes âgées de 65 ans et plus disent au contraire faire majoritairement confiance à la justice française (61% et 54% de «oui»).

Au sein des différentes catégories socioprofessionnelles, la défiance envers la justice française est principalement présente chez les inactifs (55% de «non») et chez les CSP- qui représentent les personnes aux revenus les plus modestes (52% de «non»). En revanche, chez les CSP+, soit les foyers les plus privilégiés, la confiance l'emporte avec 57% des sondés qui ont répondu «oui» à la question posée.

Une défiance importante à droite

S'agissant des résultats selon la proximité politique, le sondage expose un fort clivage droite / gauche en réaction à la question posée.

Une majorité des sondés se réclamant de la droite indiquent en effet ne pas faire confiance à la justice française (67% de «non» au total à droite). La défiance est d'autant plus forte chez les répondants proches de Reconquête (86% de «non») et ceux qui se disent proches du Rassemblement national (74% de «non»). Les sondés proches des Républicains sont toutefois plus partagés puisqu'ils sont 51% à dire qu'ils ne font pas confiance à la justice de leur pays.

© CNEWS

À gauche du spectre politique, les sondés affirment plus significativement leur confiance vis-à-vis de la justice française, avec au global 65% de réponses positives. Un score obtenu principalement grâce aux personnes sondées se réclamant du Parti socialiste (67% de «oui») et d’Europe Écologie-Les Verts (77%).

De leur côté, les partisans de la France insoumise sont là encore plus mitigés puisque le «oui» l'emporte d'une courte tête (à 51%).

Concernant les personnes proches de Renaissance, elles font grandement confiance à la justice puisque seulement 27% des sondés ont répondu «non» à la question du sondage.

Pour rappel, la question de la confiance en la justice est au cœur de l'actualité alors que le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a été relaxé hier par la Cour de justice de la République dans une affaire le ciblant pour prise illégale d’intérêts. Une décision qui a provoqué de vives réactions dans l'opposition, les députés du groupe LFI réclamant notamment la suppression de la CJR.

La mort du jeune Thomas, 16 ans, tué lors d’un bal à Crépol (Drôme) dans la nuit du 18 au 19 novembre, a également mis la question de la justice sur le devant de la scène avec des appels à «rendre justice soi-même». Le procureur de la République de Valence a tout de même rappelé que «nul ne peut se faire justice en dehors de la loi».

Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, du 28 au 29 novembre, auprès d'un échantillon représentatif de 1.014 personnes âgées de 18 ans et plus selon la méthode des quotas.