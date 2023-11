Voici les différentes zones interdites à Paris lors des JO 2024 (cartes)

Le préfet de police de Paris Laurent Nuñez a détaillé ce mercredi 29 novembre les mesures de sécurité dans la capitale à l'été prochain. Voici ces zones qui devraient être interdites durant les JO de Paris 2024.

Une sécurisation accrue dans la capitale et en petite et grande couronne. Alors qu'il a été auditionné ce jeudi par le Sénat concernant les annonces faites la veille, le préfet de Police de Paris Laurent Nuñez a d'ores et déjà indiqué les zones qui seront strictement interdites à l'approche et durant les JO de Paris 2024.

Avant et pendant la cérémonie d'ouverture

Quelques jours avant la cérémonie d'ouverture organisée sur la Seine entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna le 26 juillet 2024, le périmètre des quais bordant le fleuve sera strictement interdit aux véhicules motorisés. Ces zones rouges, comme présentées sur la carte ci-dessous, qui doivent permettre notamment «de réduire le risque terroriste», seront toutefois accessibles aux piétons et cyclistes après un contrôle des forces de l'ordre.





Les périmètres entourant la Tour Eiffel, la Concorde ainsi que les rues adjacentes seront également protégés en amont de la cérémonie d'ouverture, et seuls les spectateurs munis de billets seront autorisés à accéder à ces espaces pour assister aux épreuves l'été prochain.





Le 26 juillet 2024, jour de la première cérémonie de l'histoire olympique à se tenir hors d'une enceinte fermée, l'accès sera très restreint. Tout le périmètre entourant les quais sera fermé à la circulation, sauf pour les véhicules officiels, les véhicules d'urgence ou les riverains bénéficiant d'un parking.

Les sites olympiques dans paris

Parmi les sites olympiques de la capitale, on retrouve notamment l'Aréna Champs-de-Mars, où seront organisées les épreuves de basketball, de gymnastique et de basket fauteuil. Mais aussi l'Aréna de la place de la Concorde, qui accueillera le BMX freestyle, le skateboard et le breaking.





Le Parc des Princes, le stade du Paris Saint-Germain niché à la Porte de Saint-Cloud (16e arrondissement), sera quant à lui l'écrin de plusieurs matchs de football.

Autour de ces enceintes, le dispositif sera similaire. Lors des épreuves, les différents périmètres seront actifs, et seuls les spectateurs munis de billets pourront accéder au plus proche et dans l'enceinte où se déroulera la compétition.





La préfecture de police de Paris a par ailleurs indiqué par le biais d'un communiqué que les «aménagements nécessaires pour la construction de l’Aréna de la Place de la Concorde commenceront début mars 2024», et engendreront des complications de circulation à «compter du 17 juin».

Petite et grande couronne

À l'extérieur de Paris, le Stade de France, le Château de Versailles, ou encore le Stade nautique de Vaires-sur-Marne feront également l'objet d'une sécurisation et d'un filtrage des véhicules renforcés tout au long des Jeux olympiques et paralympiques, surtout durant les épreuves.





Enfin, les périmètres interdits aux véhicules motorisés seront largement étendus du 3 au 7 septembre 2024 sur la commune de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) pour permettre le bon déroulement des épreuves de cyclisme sur route paralympique.

De même que pour le marathon paralympique, qui nécessitera une zone interdite aux véhicules motorisés entre La Courneuve (Seine-Saint-Denis), la ville de départ, jusqu'à l'Arc de Triomphe, dans Paris.