Crue, pluie, neige : quels sont les 7 départements en vigilance orange ce vendredi ?

Météo-France a placé, ce vendredi, sept départements en vigilance orange pluie-inondation, crue ou encore neige-verglas. Voici lesquels.

Sept départements ont été placés en vigilance orange pour «pluie-inondation», «crues» ou «neige-verglas» par Météo-France pour cette journée du vendredi 1er décembre.

La vigilance orange pluie-inondation touche cinq départements des Alpes, à savoir la Haute-Savoie, la Savoie, l’Isère, les Hautes-Alpes et enfin les Alpes-de-Haute-Provence.

La Haute-Savoie est également concernée par une vigilance orange «crues», notamment à cause de la rivière de l'Arve.

Selon Météo-France, de fortes précipitations vont continuer de concerner une grande partie des Alpes ce vendredi avec une limite pluie neige d'abord élevée, s'abaissant nettement au fil de la journée par le nord du massif alpin (descendant vers 500/600 m dans la nuit de vendredi à samedi en Haute-Savoie notamment).

Sur la totalité de cet épisode pluvieux, on attend des valeurs généralement comprises entre 70 et 120 mm, ponctuellement 150 mm sur les Alpes du Nord et 200 mm sur les Alpes du Sud.

5 départements en vigilance orange «neige-verglas»

Météo-France a également placé cinq départements en vigilance orange «neige-verglas». On retrouve une nouvelle fois la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère ainsi que l'Ain et la Loire.

Pour le service météorologique, ce premier épisode hivernal est «suffisamment notable pour rendre les conditions de circulation difficiles, en cette période de départ en week-end».

Toujours selon les prévisions de Météo-France, la limite pluie-neige s'abaissera en cours d'après-midi vers 600 à 800 mètres d'altitude sur le Massif central, voire 500 m sur le sud de la Loire, et jusqu'à 400 mètres sur les départements alpins placés en vigilance orange. Les chutes de neige pourront quant à elle être d'intensité modérée et pourraient poser problème pour la circulation routière.