Noël 2023 : «Eguberri on», «nedeleg laouen», «bon natale»… Comment souhaite-t-on un joyeux 25 décembre dans les différentes régions françaises ?

À l’approche des fêtes de fin d’année, les Français s’apprêtent à souhaiter un «joyeux Noël» à leurs amis, famille, voisins ou collègues de travail. Mais dans chaque région de France, les formules pour célébrer le 25 décembre diffèrent en fonction des parlers régionaux.

À compter de ce vendredi 1er décembre, on entre désormais dans le dernier mois de 2023, rimant avec la période festive de fin d’année. Celle-ci renvoie particulièrement à l’esprit de Noël. Lorsque l’on croise un voisin, ami ou collègue de travail ou lorsque l’on se rend dans un magasin pour acheter les cadeaux, on souhaite généralement un «joyeux Noël et belles fêtes de fin d’année».

Mais hormis le dialecte et le centralisme parisiens, certaines régions de France ont gardé les parlers d’autrefois. Et ce, en utilisant le dialecte régional pour se souhaiter bonnes fêtes.

Bretagne

«Bec'h d'ar fest» (Que la fête commence en breton : ndlr). En Bretagne, les expressions sont nombreuses pour souhaiter un bon anniversaire, une bonne année ou encore de bonnes fêtes. Pour Noël, les Bretons emploient «Nedeleg laouen», prononcée «nédélègue Laouèn».

Il s’agit de l’équivalent en gallois de «Nadolig llawen» ou encore de «Nadelek lowen» en conique. Pour le nouvel an, c’est plutôt l’expression «Bloavezh mat» qui est utilisée.

Pays Basque

En basque, on lance un «Eguberri on» pour souhaiter un «bon 25 décembre». L’expression est composée de «egu», qui se traduit par «jour» en français, «berri» qui signifie «nouveau», et «on» qui veut dire «bon».

Au nouvel an, les Basques utilisent l’expression «Urte berri on», prononcée «urté» (année), «berri» (nouvelle), «on» (bonne).

Alsace

Les Spätzle, la flammekueche, la beackeoffe ou encore les dampfündle… Nombreuses sont les spécialités gourmandes alsaciennes qui sont appréciées dans l’Hexagone. Mais les Alsaciens ont également l'art du langage et ne manquent pas d’expressions pour se souhaiter un «joyeux Noël».

Ainsi durant les retrouvailles, ils peuvent s’échanger des «Fràliche Wihnorde», «gleckika Wïanachta» et «Sheeni Wiehnacht». Pour le nouvel an, on peut entendre «A Güata Rutsch» de la bouche des Alsaciens. Cette expression veut littéralement dire «bonne glisse !».

À noter également qu’une autre formule, dont la prononciation est difficile à maîtriser, peut aussi être employée. Il s’agit de «a glicklig nèi johr», soit «bonne année» en français.

Nord

Dans le nord de la France, les expressions pour se souhaiter un joyeux 25 décembre sont maintes. En Flamand, on retrouve «vrolyke Kerstfeest» ou encore «vrolyken Kerstdag». En Picardie, il est possible d’entendre la formule «joyeux Noé».

Pour le 31 décembre prochain, ce sont aussi les locutions «boène énée», «boinne énée», «boinne inné» ou «bonne année» qui pourraient être utilisées.

Occitanie

L’occitan figure parmi les langues régionales les plus essentielles de France, et notamment dans ce que nous appelons les langues romanes. Il se divise en six dialectes.

Ainsi, il existe plusieurs manières pour souhaiter un «joyeux Noël» à quelqu’un en Occitanie, à savoir : «Bon Nadal» en occitan et en catalan, «Bon nadau» en gascon, «boune Nàu» en poitevin et enfin «Bon Nouvé» en provençal.

Corse

Il est vrai qu’il existe une proximité historique entre la langue corse et l’italien. Elle est d’ailleurs apparentée aux langues du groupe italo-roman, comme le toscan, le piémontais et le lombard. Et cette ressemblance entre le corse et l’italien se ressent même dans la manière de se souhaiter un «joyeux Noël».

Alors que les Italiens disent «buon natale» pour célébrer le 25 décembre, les Corses, eux, utilisent l’expression «bon natale», que l’on retrouve également sous sa forme exhaustive «bon natale à tutti» (Joyeux Noël à tous).

On peut toutefois entendre des formes de vœux plus «générales» comme «bone feste», qui signifie littéralement «bonnes fêtes», ou encore «bon anu» pour souhaiter une bonne année.

Outre-mer

Dans les départements et régions d’outre-mer, les expressions sont, ici aussi, nombreuses. On peut s’échanger des «Bon Nwèl» en Guadeloupe, des «Jénwèl» en Martinique et en Guyane ou encore des «Zwayé Noèl» à la Réunion.

Le 31 décembre au soir, on se dit «Bon Nannen» en Guyane, «Bone erëz ané» sur l’île de la Réunion et «Bon Lanné» en Martinique.