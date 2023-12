Salaires : qui sont les 2 millions de salariés qui vont être augmentés au 1er janvier

À partir du 1er janvier 2024, plus de 2 millions de Français vont obtenir une hausse de leur salaire. En effet, comme chaque année, le Smic sera revalorisé en raison de l’inflation et du salaire de base des ouvriers et des employés.

C'est l'un des indicateurs économiques les plus attendus de chaque fin d'année : comme chaque 1er janvier, les Français qui touchent le Smic vont obtenir une revalorisation de leur salaire. Cette hausse devrait se situer entre 1,5 et 1,9 %, soit un peu plus d’une vingtaine d’euros net par mois.

Si ce chiffre venait à être confirmé fin décembre par le gouvernement, le Smic aura été revalorisé d'environ 5,5 % en un an, après les hausses du 1er janvier et du 1er mai 2023, ce qui correspondrait à l'inflation enregistrée sur la période, conformément aux prévisions de l'Insee début septembre.

Le salaire minimum de croissance (Smic) est le minimum légal de rémunération en dessous duquel il n'est pas autorisé de rémunérer tout travailleur de plus de 18 ans, et ce quelle que soit la forme de sa rémunération. Ce salaire minimum est en vigueur sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer (Dom) et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'objectif du Smic est d'assurer à tous un pouvoir d'achat suffisant, de protéger les travailleurs d'un salaire bas et de réduire les inégalités. Le montant du Smic évolue chaque année en fonction de l'inflation et de la progression des salaires moyens. Il est revalorisé automatiquement chaque premier janvier pour tenir compte de ces deux éléments.

Plus de 2 millions de salariés revalorisés

Au 1er mai 2023, le Smic a augmenté de 2,2 %, passant de 1.353,07 euros à 1.383,08 euros net, soit une augmentation de 30 euros net. Il ne s'agissait pas d'un coup de pouce du gouvernement, mais bien d'une revalorisation automatique du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic). Au 1er janvier 2024, les travailleurs (plus de 2 millions) qui touchent le Smic devraient à nouveau voir leur salaire augmenter en raison de l’inflation qui ne fléchit pas, et de la légère progression des salaires moyens en France.

Si le montant exact de la revalorisation ne sera connu qu’à la fin du mois de décembre, les experts estiment, selon les données du ministère du Travail, que le montant de la hausse devrait se situer entre 1,5 et 1,9 %. En se basant sur cette hausse, les salariés actuellement payés au Smic verraient leur salaire augmenter au minimum de 20,75 euros net par mois, soit 243,21 euros net par an.

Si, malgré les estimations, la revalorisation ne devait être que de 1,3 %, les Français qui touchent le Smic percevraient 18 euros net par mois en plus (211 euros par an) ; 19,30 euros si le SMIC augmente de 1,4 % (227 euros par an) ou encore 22 euros dans l'hypothèse d'une hausse de 1,6 % (260 euros par an). Dans le cas d’une augmentation de 1,9 %, le Smic atteindrait 1.780 euros brut par mois, soit 1.410 euros net, un record.

Il est à noter que cette revalorisation mécanique du 1er janvier peut être complétée par un coup de pouce du gouvernement. Cependant, cela n'est jamais arrivé depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République. Le dernier coup de pouce remonte à 2012 où François Hollande, tout juste installé à l'Elysée, avait décidé d'augmenter le Smic de 0,6 % le 1er juillet, en plus des 1,4 % automatiques liés à l'inflation.