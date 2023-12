Sylvain Maillard : «Il faut un encadrement militaire» pour les délinquants des cités

«Il faut un encadrement militaire» pour les délinquants des cités, a déclaré ce vendredi sur CNEWS Sylvain Maillard, président des députés Renaissance et député de Paris.

Un encadrement strict pour réguler les places en prison et limiter les dérives dès le plus jeune âge. Invité de Romain Desarbres lors de la Grande interview sur CNEWS, le président des députés Renaissance, Sylvain Maillard, s'est exprimé sur la question de la justice et de la prison.

«Les tribunaux prononcent des peines, contrairement à ce qu'on pense, beaucoup plus lourdes qu'il y a encore quelques années», a-t-il rappelé.

«C'est à nous d'accompagner les peines des juges, de faire en sorte qu'il y ait de la place. Et comme l'a annoncé la Première ministre, il nous faut probablement l'encadrement, même militaire, pour tous ces jeunes qui foutent la merde, disons le clairement, dans nos cités», a poursuivi le député Renaissance de Paris, alors que plusieurs voix souhaitent voir l'application de courtes peines pour les jeunes.

«Il faut faire en sorte de les sortir de la cité et puis d'avoir un encadrement militaire», a conclu l'invité de Romain Desarbres.