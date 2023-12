Vents violents, neige et verglas… À quoi faut-il s’attendre ce week-end en France ?

Les températures vont se rafraîchir en France et des vents violents devraient frapper la Corse ce week-end.

L'épisode hivernal va se poursuivre ce week-end avec des risques de neige et de verglas sur une bonne partie du pays, ainsi qu'une probable tempête en Corse ce samedi 2 décembre, annonce Météo-France.

Les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de l'Ain et de la Loire sont ainsi placés en vigilance orange neige et verglas pour samedi. Les deux départements de la Corse ont eux été placés en vigilance orange vents violents pour la journée de samedi.

Sur l'île de beauté, le temps sera très agité dans la journée de samedi, avec le passage de la tempête Ciro. Des rafales de l'ordre de 120 à 150 km/h balayeront les zones habitées de Balagne, de l'est de l'île, et de la basse et moyenne montagne.

Aux niveaux des Caps Corse et Sagro, on dépassera probablement les 180 km/heure. Par ailleurs, des averses s'abattront sur l'ouest de l'île, donnant de bons cumuls de précipitations sur le relief. L'accalmie interviendra en soirée.

Pour le reste du pays, Méteo-France indique que «les précipitations s'atténueront ce week-end, avec des conditions devenant plus anticycloniques, dans une ambiance toujours froide, avec des gelées et des températures en-dessous des moyennes de saison».

En tout, 53 départements sont placés en vigilance jaune ce samedi, dans une grande majorité pour des risques de neige et de verglas.

Il devra faire 3 à 8°C sur le nord-ouest, 8 à 12 °C du sud de la Garonne jusqu'aux abords de la Méditerranée , et jusqu'à 15 à 18°C en Corse.