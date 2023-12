Crues : voici les 33 départements en vigilance jaune ce samedi

Trente-trois départements ont été placés en vigilance jaune crues ce samedi. Météo-France appelle à la prudence.

Ce samedi 2 décembre, Météo-France a placé trente-trois départements en vigilance jaune pour crues. Sont concernés les départements suivants : l’Ain, l’Aisne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l’Ardèche, les Ardennes, les Bouches-du-Rhône, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, le Gard, le Gers, la Gironde, l’Isère, le Jura, les Landes, la Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Marne, l’Oise, le Pas-de-Calais, les Hautes-Pyrénées, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Savoie, le Tarn-et-Garonne, le Var et le Vaucluse.

© Météo-France

Le risque de crues pourrait générer le débordement de cours d’eau, des dommages localisés ainsi que «la montée rapide et dangereuse des eaux nécessitant une vigilance particulière notamment dans le cas d'activités exposées ou saisonnières», souligne Météo-France.

Deux départements, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud ont, par ailleurs, été placés en vigilance orange pour vent. On mesure ce matin des rafales soufflant jusqu'à 160 km/h sur le Cap et à 120 km/h à Conca et Bonifacio. L'ouest de l'île, en particulier la région d'Ajaccio, n'est pas concerné par ce vent violent.