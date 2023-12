Météo : quels sont les 6 départements placés en vigilance orange ce samedi ?

Ce samedi, Météo-France a placé six départements en vigilance orange neige-verglas et vent.

Prudence. Six départements ont été placés en vigilance orange neige-verglas et vent par Météo-France ce samedi. Voici lesquels.

Face aux chutes de neige qui persistent, Météo-France a décidé de classer l’Isère, la Savoie, la Haute-Savoie et l’Ain en vigilance orange neige-verglas, ce samedi 2 décembre. Une vigilance orange pour vents violents touche également la Corse-du-Sud et la Haute-Corse.

«Il neige jusque dans les vallées sur les Alpes du Nord. On relève généralement 2 à 3 cm, mais davantage au-dessus de 500-600 mètres d'altitude», a indiqué Météo-France. En Corse, des vents dépassent déjà les 100 à 110 km/h en montagne et sur les caps exposés.

Sur l’île de beauté un temps très agité

Des rafales de l'ordre de 120 à 150 km/heure devraient balayer les zones habitées de Balagne, de l'est de l'île, et de la basse et moyenne montagne. Aux niveaux des Caps Corse et Sagro, on dépassera probablement les 180 km/heure.

Par ailleurs, des averses s'abattront sur l'Ouest de l'île de beauté, donnant de bons cumuls de précipitations sur le relief. L'accalmie devrait intervenir en soirée.