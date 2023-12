Météo : retour du soleil et grand froid ce dimanche

Ce début du mois de décembre est marqué par l'arrivée de l'hiver avec des températures en dessous de 0°C, une tendance qui se maintiendra ce dimanche 3 décembre dans plusieurs départements.

Le soleil va faire son retour dès ce dimanche, accompagné du grand froid dans tout le territoire. Une perturbation peu active dans le nord-ouest peut occasionner quelques flocons dans la matinée, suivis par des bruines qui pourraient momentanément geler d'abord dans les Pays de la Loire, puis progressivement vers la Normandie et jusqu'aux Hauts-de-France au cours de la journée.

En soirée, une nouvelle perturbation plus marquée touche la Bretagne. Elle pourrait provoquer des chutes de neige en plaine ou des conditions glissantes pendant la nuit suivante dans le nord-ouest.

Les températures minimales baisseront encore, restant négatives partout sauf près des côtes. Elles seront comprises entre -2°C et -6°C à l'est et entre 0°C et -4°C à l'ouest. Ensuite, le mercure montera entre 10 et 15°C sur la façade ouest et dans le sud extrême. Dans les autres régions, les températures maximales oscilleront entre 1°C et 7°C.

Un temps ensoleillé dans le reste du pays

Après la dissipation des brumes matinales, potentiellement givrantes, le temps sera ensoleillé sur le reste du pays. Sur la façade atlantique, une dégradation pluvieuse arrivera au cours de la nuit. Dans la soirée, il neigera sur les reliefs des Pyrénées.

Le vent du sud se renforcera le soir près du littoral atlantique et sur les crêtes pyrénéennes, avec des rafales pouvant atteindre 90 km/h.