Mort de Thomas : le témoignage poignant de la mère d’Adrien Perez, décédé en 2018

La mort de Thomas continue à occuper l'actualité. En 2018, un drame similaire avait eu lieu près de Grenoble avec la mort d'un jeune homme de 26 ans, Adrien Perez. La mère de ce dernier a livré un témoignage poignant sur CNEWS.

Un témoignage bouleversant. Le 29 juillet 2018, Adrien Perez, un jeune homme de 26 ans, était tué sur un parking à Meylan, près de Grenoble, suite à une rixe avec trois hommes. Alors qu'il fêtait son anniversaire dans une boîte de nuit, Adrien Perez et ses amis se sont disputés avec trois individus. Lorsque Adrien a tenté de s'interposer entre ses amis et ces trois hommes, il a été poignardé à mort par deux de ces derniers. En juillet 2021, les deux meurtriers d'Adrien ont été condamnés à quinze ans de réclusion criminelle. Une affaire qui rappelle celle de Thomas qui agite la France depuis le 19 novembre. Pour rappel, dans la nuit du 18 novembre au 19 novembre 2023, le jeune Thomas, âgé de 16 ans a été poignardé à mort à la sortie d'un bal du village de Crépol, dans la Drôme.

Ce matin, la mère d'Adrien Perez est intervenue lors de l'émission l'Heure des Pros Week-end et a livré un témoignage poignant : «Thomas est mort dans les mêmes conditions qu'Adrien. Je leur redis toutes nos condoléances, tout notre soutien, avec notre douleur à nous de parents meurtris à jamais. Il faut que ça s'arrête ! (...) J'aimerais poser des questions à nos gouvernants. S'ils avaient Adrien, Thomas, Lola et Enzo en face d'eux, que leurs diraient-ils ? Comment ils expliqueraient à nos enfants disparus à jamais le pourquoi en est-on arrivé à cette situation-là ?», explique la mère d'Adrien.

Patricia Perez poursuit en expliquant que les promesses qui lui ont été faites en 2018 suite à la mort de son fils n'ont jamais été tenues : «En 2018, nous avons été reçus par Gérard Collomb lors de sa visite à Grenoble, il a fait un très beau discours. Gérard Collomb proposait beaucoup, beaucoup de choses, il voulait remettre beaucoup de policiers en place, il voulait travailler avec tous les élus... Et bien, je pense que le premier des actes, c'est de le faire ! Il faut que tous nos élus, tous nos politiques, notre président et nos ministres travaillent ensemble. Il faut qu'ils se mettent la main dans la main, pour faire un grand pas, pour que tous ces drames s'arrêtent», poursuit-elle.

«Les meurtriers d'Adrien ne feront pas leurs 15 ans, je le sais pertinemment, d'ici cinq ans, ils seront dehors»

Les larmes aux yeux, Patricia Perez adresse ensuite un message aux parents de Thomas : «Je suis de tout cœur avec eux, il va falloir qu'ils aient beaucoup, beaucoup de courage pour la suite parce que ça va être très très compliqué. (...) Vous vous rendez compte, on a planté nos fils, vous vous rendez compte ?».

Cette mère touchante, revient aussi sur la place accordée aux familles des victimes : «On est les oubliés ! Il y a des jugements, il y a des condamnations. Les condamnations ne sont jamais faites à 100% parce que quand nos chers meurtriers se tiennent bien en prison, la loi, sans cesse, va leur permettre de sortir. Les meurtriers d'Adrien ne feront pas leurs 15 ans, je le sais pertinemment, d'ici cinq ans, ils seront dehors. Nous, on a plus notre fils, nous, on pleure nos enfants, on embrasse du marbre (...), je n'entends plus Adrien rire avec sa sœur. Je vois souffrir ma fille parce qu'ils ont tué mon fils, mais ils ont tué ma fille aussi. Il faut que tout change, que ces lois soient vraiment punitives. Je comprends qu'il va falloir réinsérer ces gens dans la vie plus tard, mais la majeure partie du temps, vous croyez quoi ? Quand ils vont ressortir, comment ça va se passer ? Peut-être que moi un jour, dans les rues de Grenoble, je vais être confronté à eux», conclut Patricia Perez, laissant tout le plateau sous le coup de l'émotion.