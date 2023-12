Météo : entre pluie et vents violents, la France aborde une nouvelle semaine agitée

Après une semaine neigeuse, notamment dans la moitié nord du pays, la France aborde une nouvelle semaine bien agitée. Au rendez-vous durant les sept prochains jours : de la pluie, des vents violents… et encore de la neige par endroits. Les températures devraient, en revanche, repartir à la hausse.

Il faut prévoir son écharpe, son manteau et ses gants. Depuis quasiment sept jours, la France fait face à des températures glaciales et à des chutes de neige intenses, dans la moitié sud comme dans la moitié nord. Au cours de celles-ci, la température ressentie s’est abaissée jusqu’à -8 °C dans le département du Nord, ce dimanche 3 décembre.

Mais alors que le pays entame une nouvelle semaine, quelques jours après l’entrée de l’hiver météorologique, vendredi 1er décembre, les perturbations et le temps agité devraient être au rendez-vous tout au long de la semaine, à commencer par ce lundi 4 décembre.

En effet, d’après les prévisions de Météo-France, «des chutes de neige sont attendues dans les Hauts-de-France et vers la frontière belge où les sols sont blanchis. Des précipitations parfois modérées tombent dans les Cévennes puis se décalent sur Provence-Alpes-Côte d’Azur, sous forme de neige au-dessus de 800 m, probablement plus bas dans certaines vallées des Alpes du Sud».

Hormis la neige, c’est aussi la pluie qui est attendue sur l’ensemble de l’Hexagone, notamment à Paris, Rennes, Nantes, Rouen, Amiens ou encore Tours. Comme le précise le service national de météorologie, «aucune région n’est épargnée par des passages pluvieux». «Le vent de sud à sud-ouest se fait bien sentir sur l'ensemble du pays avec des rafales atteignant 60 à 70 km/h, localement 80 km/h», a ajouté Météo-France.

Mardi, une dépression doit se positionner sur la France, apportant davantage de perturbations et de précipitations dans les régions du nord comme dans celles du sud. Ainsi, la pluie devrait être quasiment présente sur tout le territoire.

Dans le même temps, le vent devrait souffler fort. On devrait enregistrer des rafales allant de 50 km/h à 70 km/h sur les côtes manchoises et sur le littoral atlantique. Localement, ces rafales pourraient dépasser les 80 km/h. L’épisode venteux devrait concerner les villes de Saint-Malo, La Rochelle et Saint-Nazaire.

Dans le sud, des rafales à plus de 60 km/h devraient être enregistrées à Marseille, Toulon, Perpignan, Hyères, Sainte-Maxime et Fréjus.

Deux dépressions en une semaine

Mercredi, une nouvelle dépression devrait se former dans l’Atlantique. Elle devrait prendre la direction de la France au cours de la journée et ne devrait toucher le pays que dans la soirée, voire dans la matinée de jeudi. Ainsi, cette nouvelle dégradation devrait se positionner vers les îles Britanniques, engendrant de la pluie, potentiellement soutenue, sur le côté est de l’Hexagone.

De fortes rafales seraient également prévues, notamment en Bretagne, en Normandie et dans les Hauts-de-France. Et ce n’est pas tout, les averses devraient concerner toute la façade ouest avant de se décaler vers l’est en fin de journée de jeudi. Les précipitations devraient être significatives à Niort, à la Rochelle, à La Roche-sur-Yon, à Bordeaux, à Limoges, à Angers et au Havre.

Vendredi, la pluie devrait toucher le côté est de la France avant une nouvelle dégradation attendue dans la nuit. En effet, une deuxième dépression doit pointer le bout de son nez sur la façade méditerranéenne, engendrant par la même occasion des orages en Espagne.

Cette nouvelle perturbation doit apporter beaucoup de précipitations notamment à Marseille, Toulon, Hyères, Cannes, Antibes et même à Nice. Le cumul de pluie pourrait dépasser les 20 mm localement. De plus, comme lors de chaque dépression, un épisode venteux pourrait également survenir. Les rafales pourraient dépasser les 90 km/h à Perpignan.

Cependant, on devrait assister à une hausse des températures durant cette semaine. Par exemple, vendredi, les maximales pourraient grimper jusqu’à 13 °C dans la moitié nord et 17 °C dans la moitié sud.