Météo : où va-t-il neiger ce dimanche ?

Ce dimanche 3 décembre, quelques «phénomènes glissants» sont attendus «entre le Poitou, la Normandie et l’Île-de-France», a annoncé Météo-France dans son bulletin de 10h. Plusieurs départements de la moitié nord ont été placés en vigilance jaune pour «neige-verglas».

Un temps hivernal. Depuis l’entrée de l’hiver météorologique, les températures ont brutalement chuté et la neige a fait son grand retour sur le territoire français. Dans la moitié nord comme dans la moitié sud, des flocons ont été observés au cours des derniers jours. Ce dimanche 3 décembre, les chutes de neige devraient se poursuivre.

Pour cette journée, ce sont principalement les régions des Hauts-de-France et de la Normandie qui devraient être touchées par ces flocons. Toutefois, des chutes de neige ne sont pas à exclure en région parisienne ou dans d’autres départements de la moitié nord où des «phénomènes glissants» étant attendus.

Dans son bulletin de 10h, Météo-France a placé 21 départements en vigilance jaune pour neige-verglas. Parmi eux, on retrouve Paris et sa petite couronne, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, la Seine-Maritime, l’Eure, l’Eure-et-Loir, l’Oise, l’Aisne, les Ardennes, la Marne, la Vienne, la Creuse et la Corrèze.

Une perturbation qui pourrait se poursuivre ce lundi

Dans le détail, ce sont en effet les villes situées sur la trajectoire de la dégradation en provenance de la Belgique, annoncée ce matin par le service météorologique, qui devraient être les plus touchées par les chutes de neige.

C’est le cas de Lille, de Dunkerque, de Calais, de Lens et de Douai. Selon les prévisions de Météo-France, les flocons pourraient également être observés à Amiens, à Rouen ou encore à Reims.

Ces perturbations devraient en outre se poursuivre durant la journée de lundi 4 décembre. ««Des précipitations parfois modérées tombent dans les Cévennes puis se décalent sur PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur : ndlr), sous forme de neige au-dessus de 800 m, probablement plus bas dans certaines vallées des Alpes du Sud», a analysé Météo-France.