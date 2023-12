Vent, crues, pluie et neige : voici les 69 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Cette journée du dimanche 3 décembre est marquée par des températures froides pour une majeure partie du territoire, avec par endroits de forts vents et des risques de crues, entraînant la mise en vigilance jaune pour 69 départements.

Des conditions climatiques à surveiller. Le mercure est bas en cette matinée du dimanche 3 décembre dans l'Hexagone selon Météo-France, qui annonce des températures négatives dans l'est comme à Metz (-2° C), à Strasbourg (-3° C) mais aussi à Aurillac (-4° C), dans le Cantal.

69 départements français sont d'ailleurs placés en vigilance jaune ce matin, pour des motifs divers. Parmi cette liste, la Somme est surveillée pour des risques «Neiges-Verglas», la Dordogne pour des crues ou encore le risque d'avalanches en Hautes-Alpes.

«On peut s'attendre à de petites chutes de neige suivies de petites pluies verglaçantes éparses tôt dimanche matin sur le quart nord-ouest. Ces précipitations seront a priori localisées et peu durables», précise toutefois Météo-France.

Du soleil sauf au nord

Ce dimanche après-midi, le temps sera ensoleillé sur la moitié sud du pays, accompagnée d'une hausse des températures. Seul le premier quart nord sera toujours concerné par des précipitations, qui donneront lieu à des pluies verglaçantes et des bruines.

Il fera 4 degrés à Paris, 7° C à Limoges, 5° C à Montélimar avec des maximales attendues à Biarritz et Ajaccio avec 14° C ressentis ce dimanche après-midi.